PvdA in Zeeuwse Kamer: 'Tolvrije Westerscheldetunnel is voor ons een keihard punt'

Oomen draait er niet omheen. "De tol moet van ons van tafel in onderhandelingen. Dat deelt iedereen in onze partij. Het staat voor de ongelijke behandeling van een regio. Het is echt tijd dat het eerlijker gaat."

Barbara Oomen (foto: Omroep Zeeland)

Dat eerlijker neemt ze verschillende keren in de mond, maar nooit zo fel als bij de tol voor de Westerscheldetunnel. Als deskundige op het gebied van mensenrechten, verbonden aan University College Roosevelt in Middelburg, maakte ze zich eerder al sterk voor de afschaffing van de tol. Toen zei ze ook al, wat ze vandaag nog eens herhaalde: "De tol is belachelijk. Het is onrechtvaardig en oneerlijk."

"Die tunnel staat eigenlijk voor de ongelijke behandeling van een regio als Zeeland. Dat zie je ook op andere fronten, maar die tunnel is voor ons echt symbool daarvoor. Dus dat is gewoon een keihard punt en iedereen in onze partij deelt dat inmiddels", legt Oomen uit. Op de vraag of een tolvrije Westerscheldetunnel straks van tafel wordt geveegd bij eventuele onderhandelingen met andere partijen, reageert Oomen kort maar krachtig: "Nee, nee, no way!"

In onderstaand fragment legt Oomen uit dat de tolvrije tunnel een keihard punt is. De hele uitzending van De Zeeuwse Kamer is onderaan in dit artikel te luisteren.

Oomen: Tolvrije tunnel wordt niet van tafel geveegd bij onderhandelingen

Een politieke carrière lag toen nog niet in het verschiet. "Maar de marinierskazerne was de druppel", zegt ze. Zien ze in Den Haag nu niet wat er aan de hand is in Zeeland, vroeg ze zich af. En nu staat ze op de twintigste plek op de kandidatenlijst voor de PvdA voor een plek in de Tweede Kamer. Volgens peilingen te laag om direct gekozen te worden, maar ze verwacht zelf genoeg stemmen te trekken voor een plek in die Tweede Kamer.

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer blikken we in tien uitzendingen vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart aanstaande. De tien partijen die bovenaan staan in de peilingen, worden aan de tand gevoeld over veelal Zeeuwse onderwerpen. Vandaag was Barbara Oomen uit Middelburg namens de PvdA te gast.

Voor een tolvrije Westerscheldetunnel wil de PvdA 500 miljoen euro vrijmaken. Dat is veel meer dan voor een gratis rit door de tunnel nodig is. Het resterende geld steekt de PvdA volgens Oomen in de fietsvoetveren over de Westerschelde. Ook de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens moet van de PvdA gratis worden.

Het benodigde geld haalt de PvdA weg bij de bedrijven. Die betalen nu verhoudingsgewijs veel minder mee aan Nederland dan de burgers, laat Oomen weten. "Ook dat kan veel eerlijker."

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Barbara Oomen van de PvdA in de Zeeuwse Kamer

