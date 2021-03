Weer minder coronabesmettingen in verpleeghuizen

De afgelopen week telden de verpleeghuizen minder nieuwe coronabesmettingen dan de week ervoor (foto: ANP, bewerkt)

Afgelopen week zijn er elf bewoners zijn hersteld, zeven cliënten zijn overleden. Dat melden de Zeeuwse organisaties in de ouderenzorg Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

Meer sterfgevallen

Dat er over afgelopen week zeven sterfgevallen worden gemeld, is een toename ten opzichte van de week ervoor. Toen werden slechts drie sterfgevallen gemeld. In de gemeenten Noord-Beveland, Veere en Vlissingen werden afgelopen week twee sterfgevallen gemeld, in Goes één.

Toch is Angela Bras, woordvoerder namens de verpleeg- en verzorgingshuizen, overwegend positief over de nieuwe weekcijfers. "Deze week zien we net als vorige week gelukkig opnieuw een stuk minder besmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen is in lange tijd nog niet zo laag geweest. Op dit moment zijn er in totaal nog vijftien cliënten besmet met corona."

Wat regionale spreiding betreft heeft de gemeente Noord-Beveland het stokje overgenomen van Middelburg als de gemeente met de meeste actieve coronabesmettingen onder de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Vorige week had Middelburg nog elf actieve besmettingen, nu is dat aantal naar nul gedaald. In de gemeente Noord-Beveland worden nu zes besmettingen gemeld onder de bewoners.

In de afgelopen maanden was Vlissingen telkens de gemeente met de meeste actieve besmettingen. Ook daar is het aantal actieve besmettingen nu naar nul gedaald. Bras denkt dat de uitgedeelde vaccins daarbij hebben geholpen. "We zijn blij dat het vaccineren van onze bewoners en medewerkers zo'n duidelijk effect heeft, dit geeft hoop."

'Versoepelen nog niet mogelijk'

Toch wil ze de hoop ook een beetje temperen. "We krijgen geregeld de vraag of we al kunnen versoepelen, maar dit is nog niet mogelijk. Buitenom het zorgpersoneel in de verpleeghuizen en cliënten van zorgorganisaties zijn nog te weinig mensen gevaccineerd."

Wanneer er wel verder kan worden versoepeld, kan Bras niet zeggen. "We hadden gehoopt dat we inmiddels zouden beschikken over landelijke richtlijnen om te versoepelen, maar deze blijven vooralsnog uit. We dringen erop aan om zo snel als mogelijk nieuwe richtlijnen te krijgen."