Aantal coronabesmettingen blijft hoog, Walcheren nog altijd dé coronabrandhaard

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM meldt verder één sterfgeval. Een inwoner van de gemeente Vlissingen heeft de besmetting met het virus niet overleefd. Verder blijkt uit de registratie dat er acht mensen met corona in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat om twee inwoners van de gemeenten Reimerswaal en Vlissingen. In de gemeenten Goes, Kapelle, Terneuzen en Veere gaat het volgens het RIVM om één ziekenhuisopname.

Omdat het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM van dag tot dag fluctueert, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal over de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Iedere dag tientallen nieuwe besmettingen

Daaruit blijkt dat het besmettingsaantal in de regio Walcheren weliswaar iets gedaald is ten opzichte van de piek van een week geleden, maar dat de daling tot nu toe zeer langzaam verloopt. Dat betekent dat er nog steeds iedere dag tientallen nieuwe besmettingen bijkomen in die regio.

De overige regio's zijn al enige tijd vrij stabiel, al vertoont de regio de Bevelanden nu wel een stijging ten opzichte van gisteren.

In de onderstaande tabel worden de besmettingsaantallen per gemeente getoond over de afgelopen vijf dagen, zoals die zijn geregistreerd door het RIVM.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente zo 28 feb ma 1 mrt di 2 mrt wo 3 mrt do 4 mrt Borsele 2 3 2 1 2 Goes 4 4 7 14 8 Hulst 6 3 4 7 3 Kapelle 5 2 1 0 3 Middelburg 12 6 20 10 25 Noord-Beveland 2 4 0 1 3 Reimerswaal 4 4 9 5 4 Schouwen-Duiveland 4 3 3 6 4 Sluis 0 3 3 2 1 Terneuzen 7 4 9 7 6 Tholen 2 8 9 21 5 Veere 6 8 1 7 6 Vlissingen 17 10 26 34 22 Totaal Zeeland 71 62 94 115 92

Aangezien er grote verschillen zijn in aantallen inwoners tussen de Zeeuwse gemeenten, is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Op de onderstaande kaart wordt daarom het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen tijd getoond per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Vlissingen nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. De afgelopen dagen werden daar 376 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Noord-Beveland volgt met 291 besmettingen per 100.000 inwoners.

Beide gemeenten blijven met die aantallen boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. De gemeenten Middelburg en Tholen zitten daar met 231 en 228 besmettingen per 100.000 inwoners nét onder.

Meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Vlissingen is ook de gemeente met de meeste ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen. Zes inwoners werden met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Twee inwoners van Vlissingen hebben de besmetting met het coronavirus niet overleefd.