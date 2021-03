Een zoektocht naar een vermist persoon kan iemand nog jaren achtervolgen

De Zeeuwse Sara (gefingeerde naam, haar echte naam is bij de redactie bekend) loopt als 15-jarige weg en wordt jaren erna bij dates en zelfs op een sollicitatiegesprek nog met haar vermissing geconfronteerd. De sollicitatiecommissie vroeg zich af of ze 'niet opnieuw zou verdwijnen'.

Pijnlijk voor Sara. "Nu ben ik eigenlijk een soort van verplicht om te vertellen wat er gebeurd is. Terwijl je eigenlijk denkt: dit is een stukje privé van mij, dat wil ik helemaal niet delen."

Sara heeft een goede reden om vanuit de instantie waar ze zit niet terug naar huis te willen. Ze is er niet veilig en bespreekt dat met meerdere instanties. Maar omdat haar 'niets mankeert' moet ze toch naar huis. Ze besluit weg te lopen en zit een tijd bij bekenden in huis. Er komt een zoektocht op gang. Kranten, sociale media, van alles wordt ingezet om haar te vinden.

Urgent?

Niet zo gek, zegt John van Tol, coördinator vermiste personen van de Politie Zeeland. "We kijken of de vermissing urgent is. Dat is bij kinderen vaak zo. Daar komt een stukje zorg bij kijken, namelijk."

In de tijd dat Sara wegliep, werd er niet altijd stilgestaan bij de gevolgen van een zoekactie via internet en sociale media. Dat is nu wel anders volgens Van Tol. "Als er een tienermeisje is weggelopen en we zetten haar foto op internet, dan betekent dat dat die foto nooit meer weg te halen is."Het heeft me echt nog wel jaren gekost om dat voor elkaar te krijgen."

Dat kan, zoals bij Sara jaren later nog problemen opleveren met solliciteren, maar er is nog een reden om goed na te denken over de inzet van (sociale) media, zegt Van Tol. "Als zo'n meisje ineens al die foto's ziet op internet, dat ze denkt: ik ga niet naar huis, dan krijg ik daar een partij hommeles, ik blijf weg. Dat moeten we allemaal meewegen om te bepalen of we de kant van de media kiezen of dat we het even stilhouden."

Privacy

Verreweg de meeste vermiste personen worden weer teruggevonden. Maar het is niet altijd zo dat de 'achterblijvers' de vermiste weer terugzien. Soms wil de vermiste persoon dat niet. Van Tol: "Iedere Nederlander heeft het recht om te verdwijnen en door de wet op privacy mogen wij niks tegen familie zeggen. Als politie hebben we dat te respecteren."

Nieuw leven

Echt onvindbaar blijven voor mensen in je oude leven en een nieuw leven opbouwen, is lastig. Buiten de emotionele kant is er natuurlijk 'dat internet'. Als Sara op haar echte naam googelt, is er inmiddels niets meer over haar vermissing te vinden.

Dat ging niet gemakkelijk. "Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat ik er een paar dagen voor ben gaan zitten en alle nieuwssites ben gaan mailen en contact ben gaan opnemen. Met de mededeling: 'Ik wil dat mijn naam van jullie site wordt afgehaald'. Het heeft me echt nog wel jaren gekost om dat voor elkaar te krijgen."

Deel niet

Ze heeft een tip voor iedereen die vermissingsberichten op sociale media wil delen. "Lees het en laat het verder aan de politie over, en aan de krant en de omroepen. Maar ga het niet delen. Want als je iets massaal deelt, kan een vermissingsbericht jarenlang circuleren terwijl de persoon allang weer terug is." En dat kan iemand dus nog heel lang blijven achtervolgen.