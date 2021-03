Glenn heeft na een jaar weer in zijn foodtruck door Mexico-Stad gereden

De poffertjeskraam van Glenn van Damme en dienst vriendin (foto: Glenn van Damme)

Eigenlijk moest de poffertjeskraam op wielen eind vorig jaar gekeurd worden, maar dat ging niet omdat het keurcentrum vanwege corona gesloten was. En een keurig was wel weer nodig: vorig jaar heeft Glenn er voor het laatst ingereden toen hij op een festival stond. "Ik had ervoor kunnen kiezen om de keuring te laten verlopen en een boete te betalen, maar het kwam goed uit om de banden te laten rollen, anders worden ze ook vierkant", vertelt hij in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Glenn heeft weer eens in zijn foodtruck gereden

Het was nog best een onderneming om weer eens weg te rijden met de foodtruck, legt Glenn uit. "Alles moet je opslaan, afsluiten, stroomkabels weghalen. Een operatie van een paar uurtjes."

Glenn heeft de de foodtruck meteen maar weer schoongemaakt, zodat hij gisteren weer kon openen om op zijn inmiddels vaste plek poffertjes te verkopen.