Minister begrijpt onrust om verhuizing huisartsenpost naar Roosendaal

Huisartsenpost Tholen (foto: Omroep Zeeland)

In januari werd duidelijk dat de afstand tot medische zorg groter werd voor inwoners van Tholen en Sint Philipsland: de huisartsenpost uit Bergen op Zoom verdwijnt en verhuist per 2025 naar Roosendaal, een besluit van Stichting Huisartsenposten West-Brabant.

Van Ark zegt in de antwoorden het belangrijk te vinden dat acute zorg goed bereikbaar blijft en dat dit soort besluiten zorgvuldig en op een goede manier worden genomen. Volgens de minister worden er nog gesprekken gevoerd met inwoners die gebruikmaken van de huisartsenposten in Bergen op Zoom en Roosendaal, voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Minister bemoeit zich niet met keuze

"Het is uiteindelijk aan de stichting Huisartsenposten West-Brabant en de huisartsen in de regio, in samenspraak met de betreffende zorgverzekeraar(s) en binnen de normen gesteld voor toegankelijkheid en bereikbaarheid, om na het volgen van een zorgvuldig besluitvormingsproces keuzes te maken met betrekking tot hun zorgaanbod in de avond-, nacht-, en weekenduren", aldus de minister.

De minister heeft van de stichting Huisartsenposten West-Brabant begrepen dat een bereikbaarheidsanalyse is uitgevoerd, waaruit blijkt dat in de toekomstige situatie 97,8 procent van de inwoners van Tholen binnen 32 minuten rijtijd met een eigen auto de huisartsenpost in Roosendaal kan bereiken.

Kamerlid Van den Berg van het CDA zegt dat de antwoorden haar niet geruststellen. "Inwoners moeten wel over de nodige informatie kunnen beschikken bij de inspraak, bijvoorbeeld over de aanrijtijden. Als dat niet het geval is zoals hier, dan is het inspraakmoment een wassen neus. Ik ga aanvullende vragen stellen."