Drie kustmijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in het Veerse Meer

De Lange kwam erachter dat het om type A-kustmijnen gaat: "Die mijnen zijn afkomstig van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers waren bang dat de Engelsen op deze plek in Zeeland het land zouden binnenvallen. Om een invasie van zee op land te voorkomen, hebben de Duitsers de kustmijnen in het Veerse Meer geplaatst."

De kustmijnen zijn op zichzelf niet zo bijzonder: "Er zijn tienduizend van dit type mijnen rondom Nederland geplaatst. Wel zijn de meeste mijnen geruimd. Het verbaasde ons dat deze mijnen hier in deze goede staat nog liggen, dat is wel bijzonder. Er ligt nog springstof op en de ontsteker is nog aanwezig. Waarschijnlijk zijn deze mijnen zo goed bewaard gebleven omdat dit deel van het Veerse Meer vanaf 1961 is afgesloten. Daardoor heb je niet de weersinvloeden die je op de Noordzee wel hebt."

De kans dat de mijnen nog 'af' kunnen gaan, is volgens De Lange niet heel groot: "We hebben wel gisteren de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) geïnformeerd om te kijken naar de veiligheid ervan."

Eén van de gevonden mijnen in het Veerse Meer (foto: Omroep Zeeland)

De duikers ontdekten de mijnen in oktober vorig jaar, maar maken hun vondst nu pas bekend. Dat was een bewuste keuze: "We wilden eerst zeker weten dat het ook echt om mijnen ging en we wilden kijken of er misschien nog meer mijnen zouden liggen. We hebben het nu goed in beeld kunnen brengen en er 3D-scans van gemaakt zodat we het later nog een keer goed kunnen bekijken. Misschien is het strafbaar om zo laat de politie en de EOD in te lichten, maar anders hadden we het niet zo goed kunnen onderzoeken. De politie was blij met ons grondige onderzoek, dus doordat we dit voorwerk hebben gedaan, hebben we hen ook werk uit handen genomen."

En nu?

De politie gaat samen met de gemeente Veere een plan van aanpak maken om te kijken hoe ze deze objecten gaan onderzoeken en bekijken. Het is nog niet bekend of de mijnen zullen blijven liggen of verwijderd gaan worden.