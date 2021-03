Plexiglas, mondkapjes en een afzuiginstallatie: de buurtbussen rijden weer

Een passagier die instapt ziet meteen het bordje hangen dat er mondkapjes moeten worden gedragen en dat er zoveel mogelijk afstand moet worden gehouden. De chauffeur zelf zit achter schermen van plexiglas. In de bus is het ronken van de afzuiginstallatie waarmee de lucht wordt gefilterd goed te horen. Alles om de reis zo veilig mogelijk te maken voor de chauffeur en de passagiers.

Nog niet zo druk

"Mensen moeten de buurtbus wel opnieuw ontdekken", zegt chauffeur Ton Hoogerwerf. Op de ronde van het station naar Oud-Sabbinge en terug stapt er één reiziger is. Vroeger zag de chauffeur tientallen reizigers op de bus. Na een jaar afwezigheid moeten de passagiers hun weg naar de buurtbus opnieuw gaan vinden.

In de bus zijn schermen geplaatst en een luchtzuiveringsinstallatie (foto: Omroep Zeeland)

De reiziger op deze ronde is maar wat blij dat de buurtbus terug is: "Ik vind het fijn dat ze weer rijden. Het is ook goed georganiseerd volgens mij." Ze voelt zich prima bij de extra voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn in de bus. "Ik kan me voorstellen dat als de bus helemaal vol zit dat het dan weer even wennen is, maar ook daar willen we graag terug naartoe."

Voor chauffeur Hoogerwerf was het erg fijn om weer met de buurtbus te rijden na bijna een jaar. "Ik heb het heel erg gemist. Ik rij heel graag en ik ben graag onder de mensen."

Hij vindt het erg belangrijk dat de buurtbus weer rijdt. Zo kent hij een mevrouw die van Baarland naar De Horst in Goes rijdt en dat altijd met de buurtbussen deed. Het afgelopen jaar deed ze dat met de fiets, maar dat is haar volgens Hoogerwerf niet meegevallen. "Vanmiddag zag ik ze weer en zat ze alweer te wachten op de bus."

De buurtbussen rijden weer vanaf station Goes (foto: Omroep Zeeland)

