Goedemorgen! Bom ontploft vandaag, buurtbussen rijden weer, maar treinen komend weekend niet

Bom in Breskens

Vandaag wordt de vijfhonderdponder die in januari in Breskens werd gevonden onschadelijk gemaakt en tot ontploffing gebracht. Een deel van Breskens wordt afgesloten. De bom wordt daarna naar een plek in Oostburg gebracht.

Vliegtuigbom gevonden in Breskens (foto: HV Zeeland)

Nog meer explosieven-nieuws: duikers hebben op de bodem van het Veerse Meer kustmijnen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De duikers ontdekten de mijnen in oktober vorig jaar, maar maakten hun vondst onlangs bekend. Dat was een bewuste keuze: "We wilden eerst zeker weten dat het ook echt om mijnen ging en we wilden kijken of er misschien nog meer mijnen zouden liggen.

Plexiglas in de buurtbus

Bijna een jaar geleden werden ze vanwege de coronacrisis aan de kant gezet, maar sinds deze week rijden de buurtbussen weer. Een ritje ziet er wel heel anders uit in vergelijking met vorig jaar: passagiers moeten een mondkapje dragen, de chauffeur zit achter plexiglas en in de bus ronkt de afzuiginstallatie waarmee de lucht gefilterd wordt. Wij reden een rit mee.

In de bus zijn schermen geplaatst en een luchtzuiveringsinstallatie (foto: Omroep Zeeland)

Van buurbussen naar treinen. Of nou ja, eigenlijk geen treinen. Dit weekend zie je ze niet door Zeeland rijden, omdat er op verschillende plekken in de provincie aan het spoor gewerkt wordt. De NS zet bussen in en de vertraging is maximaal 45 minuten. Eén plek waar ProRail werkzaamheden uitvoert, is de spoorwegovergang in de Haltestraat bij Rilland-Bath. Het wegverkeer wordt daarom tussen Rilland en Krabbendijke omgeleid.

En misschien nog handig als je komende dagen mee wil praten over het Eurovisie Songfestival: Jeangu Macrooy heeft gisteravond zijn nummer bekendgemaakt waarmee hij Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Nog niks van meegekregen? Je hoort het nummer hieronder.

Jeangu Macrooy maakte het nummer op dezelfde dag bekend als België. De band Hooverphonic vertegenwoordigt onze zuiderburen met het nummer The Wrong Place. In de band speelt Geike Arnaert, die wij natuurlijk kennen van het nummer Zoutelande dat ze samen met BLØF opnam.

Een Schotse hooglander in natuurgebied De Schotsman (foto: Jos Clarijs)

Weer

Een zonnige dag, maar dat betekent niet dat het ook een warme dag wordt. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 7 graden.

Ook dit weekend zonnig, maar fris weer. 's Nachts kan het nog vriezen, overdag wordt het een graad of 7.