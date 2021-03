Geacht kabinet: 'Steun kleine lokale boeren'

Roy Pollemans (27) vindt dat boeren binnen de korte keten meer gesteund moeten worden door de overheid."Hij vraagt om... Posted by Zeeland Kiest on Thursday, March 4, 2021

Het gaat niet zo goed met de boeren binnen de korte keten. Zeker in coronatijd vindt de geitenboer dat de kleine boer in de steek gelaten wordt door de overheid.

Geen markt

Het familiebedrijf van Pollemans is een geitenboerderij met boerderijwinkel. Ze melken hun geiten en maken vervolgens kaas van die melk. Die producten verkopen ze thuis, in de boerderijwinkel en op de markten in België. Nu die marktverkoop wegvalt, hebben ze teveel kaas over en lopen hun inkomsten terug.

Volgens de geitenboer zou het helpen als de kleine boer iets minder regels opgelegd krijgt, vooral nu. "Het zou nu bijvoorbeeld al helpen als we tijdelijk in supermarkten zouden mogen verkopen. Dat mag nu niet."

"We zijn geen concurrenten"

"Supermarkten zijn doorgaans niet belangrijk voor ons. We zijn geen concurrenten. Alleen nu de markten niet doorgaan, willen we niet met een overschot aan kaas achterblijven", vertelt Pollemans.

Alle zuivelproducten die we als consument kunnen kopen, worden gecontroleerd door het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). Grote producenten betalen die controles en krijgen een erkenning, waardoor hun producten verkocht mogen worden in de supermarkt. "Dat mogen wij niet. We hebben te maken met dezelfde eisen en controles, alleen betalen die controles niet."

Simpelweg betalen voor die controles gaat volgens Pollemans niet: "Dit is dusdanig duur dat je meer moet gaan produceren om het rond te krijgen als kleine boer. En zo kun je dus geen kleine boer blijven."

Een melkgeit in de stal (foto: Omroep Zeeland)

"Dus Geacht kabinet, laat de kleine boer niet in de steek", roept Pollemans het nieuwe kabinet op. "Het zou zonde zijn als familiebedrijven en de lokale boeren verdwijnen."

