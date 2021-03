Provincie ziet thoriumcentrale wel zitten: 'Als er een moet komen, is Zeeland dé plek'

Kerncentrale Borssele (foto: Wikimedia Commons)

De discussie over een thoriumcentrale lijkt volgens De Bat nu veel meer over de locatie te gaan en minder over de vraag of Nederland door wil met kernenergie. "Het is eigenlijk gewoon een kwestie van willen we verduurzamen, dan hebben we elektriciteit nodig. En om een hele stabiele stroom van elektriciteit te hebben, hebben we kernenergie nodig", aldus de gedeputeerde. "We hebben gewoon niet de luxe om op voorhand zaken af te wijzen."

Tijdens het verkiezingsdebat van RTL afgelopen weekend zei lijsttrekker Mark Rutte dat een nieuwe kerncentrale wel in Groningen zou kunnen komen. Groningers reageerden daarop als door een wesp gestoken en wezen de plannen af. Volgens De Bat had Rutte een hoop ophef kunnen voorkomen door direct Zeeland te noemen als locatie voor een nieuwe kerncentrale. "In Zeeland staat al een kerncentrale. Hier is hij gewoon veel meer ingeburgerd", legt De Bat uit. "Ik denk dat dat het grote verschil met Groningen is."

Maatschappelijke discussie

De discussie over waar een nieuwe centrale zou moeten komen, staat volgens de gedeputeerde de maatschappelijke discussie over kernenergie momenteel in de weg. "Er zijn nog wel wat zaken die geregeld moeten worden", aldus De Bat. Zo zou er allereerst onderzocht moet worden of de huidige kerncentrale langer open zou kunnen blijven. "En het Rijk moet instappen", zegt De Bat over de huidige -verlieslijdende- kerncentrale en een mogelijk nieuwe centrale. "Het kan niet zo zijn dat de aandeelhouders de provincie en de Zeeuwse gemeenten blijven. Om de risico's die wij nu lopen kleiner te laten worden, hebben we toch echt het Rijk nodig."

Kerncentrale in Borsele (foto: Omroep Zeeland)

Voordat er een nieuwe centrale gebouwd zou worden, moeten er nog veel stappen gezet worden. "En Thorium misschien nog wel veel meer", zegt De Bat over deze nieuwe vorm van kernenergie. "Dus we moeten inzetten op zon en wind, op getijdenenergie als het kan, maar zeker ook op kernenergie."

De een wil geen biomassa, de volgende wil geen windmolens, weer iemand anders wil geen zonnepanelen. Maar uiteindelijk willen we wel stroom, dus dan moet je kijken wat mogelijk is." Gedeputeerde Jo-Annes de Bat

De discussie rondom een thoriumcentrale wordt nu aangezwengeld omdat het campagnetijd is. "Ik weet bijna zeker dat de hele discussie over de energietransitie de komende weken een duw krijgt, na de verkiezingen zeker", denkt De Bat. Kernenergie maakt daar volgens de gedeputeerde zeker onderdeel van. "De een wil geen biomassa, de volgende wil geen windmolens, weer iemand anders wil geen zonnepanelen. Maar uiteindelijk willen we wel stroom, dus dan moet je kijken wat mogelijk is."

De SGP heeft zich eerder deze week al uitgesproken voor een proef met een thoriumcentrale in Borsele.

