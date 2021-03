Vliegtuigbom Breskens is onschadelijk gemaakt en wordt tot ontploffing gebracht

De woningen rondom de vindplek werden tijdens het ontmantelen niet ontruimd. Dat was volgens de gemeente Sluis niet nodig. Wel werd de directe omgeving aan de Haven Westzijde afgezet door de politie. Ook de aansluiting van de Promenade op de Haven Westzijde en de Duinstraat was niet toegankelijk. Daarnaast was het wandelpad aan de bovenzijde van de Weegbrugweg en de Haven Westzijde ook even verboden gebied.

Afgezet

Op donderdag 28 januari werd de vijfhonderdponder op een bouwterrein in Breskens gevonden. Een gebied in een straal van tweehonderd meter werd afgezet en bewoners mochten die avond niet de deur uit tot de bom werd geïdentificeerd en was afgedekt.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is gearriveerd bij de bom in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

"Hij ligt op dertig meter afstand van het nieuwe appartementencomplex dat hier wordt gebouwd, dus dan is het wel belangrijk om er zorgvuldig mee om te gaan", zegt Jelmer Jacobs van Bodac, een bedrijf dat bommen opspoort in de bodem.

Demonteren is 'beroepsgeheim'

Na de vondst werd de bom meteen goed afgedekt met een grote hoop zand, zodat de gevolgen áls hij onverhoopt toch af zou gaan beperkt blijven. De specialisten van de EOD en Bodac hebben de bom gedemonteerd, zodat hij veilig op transport kan naar de spingplek. Daar wordt hij tot ontploffing gebracht. Hoe dat demonteren in zijn werk gaat vertelt Jacobs liever niet. "Dat is beroepsgeheim."

Chris van de EOD is er minder geheimzinnig over. "In dit geval was een van de ontstekers afgebroken, dus konden we onze gangbare technieken gebruiken. We hebben uiteindelijk een mobiele watersnijder gebruikt om de ontsteker uit de bom te snijden."

De vliegtuigbom die werd gevonden in Breskens is gemaakt in 1944, staat op een van de ontstekers (foto: Omroep Zeeland)

De bom weegt 223 kilo en is gebouwd in 1944, is te lezen op één van de ontstekers. Het is een zware bom en als hij tijdens de werkzaamheden zou exploderen dan zouden Chris en zijn collega's dat niet kunnen navertellen. "Dan zijn wij weg en van onze apparatuur is er dan ook niets meer over. Ook het appartementengebouw verderop zou dan aanzienlijke schade oplopen."

'Veilig vervoeren'

Daar was gelukkig geen sprake van. "We hebben de ontsteking verwijderd, dus we kunnen hem nu veilig vervoeren naar Oostburg. Daar leggen we er 200 kuub zand eroverheen en dan brengen we onze eigen springstof en ontsteker aan waar we de oorspronkelijke ontsteker zat en dan kunnen we hem gecontroleerd laten ontploffen wanneer wij dat willen." Dat gebeurd naar rond 13.30 uur, verwacht Chris.

Nu de bom weg is uit Breskens is het werk daar nog niet gedaan voor Jacobs en zijn bedrijf Bodac. "Na de verwijdering van deze bom gaan we nog verder aan de slag in het gebied om mogelijke andere bommen op te sporen."

Lees ook: