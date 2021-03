Roosje (87) blijft in deze eenzame tijd positief: 'Maak van elke dag een feestje'

"Het liefst zou ik natuurlijk willen dat mijn dochter hier om de hoek woont en iedere dag mijn bedje op kan maken. Maar ik wil niet afhankelijk zijn en dat soort dingen wil ik ook niet van haar vragen. Je moet het zelf doen in het leven, daar ben ik van overtuigd", zegt Roosje vanaf een troonachtige stoel te midden van alle antieke spullen in haar woonkamer in het centrum van Middelburg.

Haar hobby's zijn het verzamelen van designerjurken en antiek. Haar huis staat daar dan ook vol mee. "Zo vermaak ik me dan een beetje. Als het weer zo'n saaie dag is en ik zit de hele dag maar naar mijn telefoon te staren, te wachten op een appje dat niet komt, ga ik maar aan de slag met mijn spulletjes."

Een huis vol spulletjes

Lopend door het appartement, kun je bijna geen stap zetten of er wankelt iets omdat je er tegenaan botst. Poppen, kandelaars, kleding, er staat van alles. "Als mijn kinderen op bezoek komen, dan moet ik opruimen, anders kunnen ze nergens zitten", vertelt Roosje lachend.

Roosje in haar woonkamer vol antieke spulletjes. (foto: Omroep Zeeland)

Tussen het antiek aan de muur, hangt een foto van haar overleden man. Roosje was meer dan vijftig jaar met hem samen. "Ik mis hem", zegt ze, terwijl ze naar de foto kijkt. De Middelburgse dame groeide op in Brabant, maakte de oorlog mee, leerde uiteindelijk voor coupeuse en reisde af en aan naar haar lievelingsland Italië, tot ze haar grote liefde tegenkwam bij een dansles.

Op de binnenvaart

"Ik hield heel erg van dansen en nog steeds", zegt Roosje, gevolgd door haar schaterlach. "Ik wist alleen toen nog niet dat mijn aanstaande man schipper was en dat ik dus de helft van mijn leven keihard op een binnenvaartschip moest werken."

Roosje is klein tenger en perfect verzorgd. Werken op een binnenvaartschip wel het laatste wat je in haar verleden verwacht. Toch redde ze zich prima op de binnenvaart. "Soms nam ik het roer over en stond mijn man naar me te schreeuwen dat ik het allemaal verkeerd deed", vertelt Roosje. "Dan liet ik expres het roer los, voeren we zo, boem, tegen de wal aan. Net goed. Hij heeft nooit meer gezeurd."

Ook kreeg Roosje al haar kinderen aan boord van het binnenvaartschip. Ze voeren heel Nederland door. "Elk kind is daarom in een andere stad geboren. Ik heb er vijf."

Roosje is een opvallende verschijning (foto: Omroep Zeeland)

De kinderen wonen verspreid door heel Nederland en niet in de buurt, wat betekent dat Roosje af en toe niet weet wat ze met haar tijd aan moet. "Zeker nu met corona. Voor dit gebeuren ging ik altijd op maandag naar de antiekmarkt, mocht ik op kraampjes passen. Dat kan nu niet meer en dat mis ik wel", zegt ze.

Iedere dag staan de bubbels klaar en trek ik mijn feestjurk aan" Roosje, Truus van 't Hoge

Toch is haar oplossing om die eenzaamheid tegen te gaan eigenlijk heel simpel. Roosje viert bijvoorbeeld nooit haar verjaardag. "Al dat gezeik. Dan moet iedereen weer helemaal hierheen komen, dat is allemaal gedoe. Ik probeer gewoon van iedere dag een feestje te maken. Dat betekent: feestjurk aan, de bubbels staan altijd klaar voor het geval dat er iemand langskomt en ik ga met mijn feestjurk de straat op om lekker met iedereen te kletsen."

Lekker kletsen

Roosje is normaal gesproken ook een trouwe bezoeker van één van de designer- en vintagewinkeltjes van Middelburg. In haar felle outfits staat ze daar ook wel eens model voor. "Jurken vind ik prachtig. En het is ook een goed middel om een gesprekje aan te knopen op straat. Mensen kijken toch wel naar me, kunnen we net zo goed eventjes kletsen!"

Om dat te bewijzen trekt Roosje de voordeur achter zich dicht en loopt een Middelburgse winkelstraat in. Daar staat een groepje mensen te kletsen. Eén van hen draagt een mitella. "Wat heb jij met je arm gedaan?" Zo ontstaat een gesprek. Voorbijgangers kijken haar aan, want ze valt op door haar opvallende outfit. Toeristen spreken haar daarom ook aan. "Leuk hè? Zo blijf je aan de praat", reageert Roosje.

Een rijk en gezegend mens

"Gezellig toch zo? Dit doe ik iedere dag! Mensen ontmoeten. En als de kroegen weer opengaan, drink ik weer een wijntje op het terras. Ik kan af en toe wel eenzaam zijn, maar ik ben een rijk en gezegend mens, dat ik dit nog zo kan doen. Lekker met mijn spulletjes aan de gang en ook nog eens naar buiten om zo veel mensen te ontmoeten. Ik ben dankbaar."