Jacqueline van den Hil (VVD) rekent op Kamerzetel: 'Recht met mijn poten uit de Zeeuwse klei'

Van den Hil (52) begon ooit als röntgenlaborante in de Zeeuwse ziekenhuizen en vervulde uiteindelijk op verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden leidinggevende functies in de ouderenzorg; het laatst bij Ter Valcke in Goes. "Ik heb ook familie wonen op Tholen, dus ik ben overal bekend", lacht Van den Hil.

Heel traject

Van den Hil was een tijdje actief achter de schermen bij de VVD op de Bevelanden, maar nam geen zitting in een gemeenteraad. "Ik vond dat te veel verstrengeling met mijn functies in de zorg", legt ze uit. Toen ze aangaf politiek actief te willen worden en ook de Tweede kamer in te willen, doorliep ze 'een heel traject'. Nadat ze door de VVD in Zeeland was voorgedragen, had ze een hele serie gesprekken, met onder andere Kamer-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

'Recht met mijn poten uit de Zeeuwse klei!'

Volgens Van den Hil is haar gebrek aan politieke ervaring geen breekpunt en is het juist goed dat er mensen vanuit de praktijk de Tweede Kamer ingaan. "Ik heb wel mijn directe praktijkervaring uit de zorg en Zeeland in mijn rugzak zitten. Ik vind het mooi dat ik dan eigenlijk met mijn poten uit de Zeeuwse klei gelijk zo de politiek in kan. En dan zal ik nog wel eens ergens tegenaan lopen, maar dat nemen we dan maar voor lief."

Van den Hil komt uit de zorgsector en hoopt dat ze voor de VVD ook die portefeuille krijgt in de Kamerfractie. Ze wil zich ook inzetten voor Zeeland. "Mijn hart ligt in Zeeland, dus als er iets is waarvan ik denk waar ik mijn steentje aan kan bijdragen, zal ik dat zeker doen. Maar ze zal zich niet actief gaan inzetten voor een tolvrije Westerscheldetunnel.

Ze benadrukt dat de tunnel sowieso al tolvrij wordt over een aantal jaren en dat met de tolgelden mooie dingen zijn gerealiseerd zoals de Sluiskiltunnel. "Ik heb in Terneuzen gewerkt en ik heb diverse keren voor de brug moeten staan, dus ik ben blij dat die tunnel er is." Van den Hil vindt het goed dat nu in een onderzoek de voors en tegens van een tolvrije Westerscheldetunnel nog eens goed worden onderzocht.

Compensatiepakket voor marinierskazerne

De Goese VVD-kandidate zegt zich er hard voor te gaan maken dat Zeeland 'leefbaar blijft'. Daar kan volgens haar het compensatiepakket voor de marinierskazerne heel goed voor gebruikt worden. "Daar zitten ze nu ook echt bovenop, dat dat geld hier ook echt naartoe komt. Het is een mooi pakket waar we als heel Zeeland iets mee kunnen, voor de energietransitie, maar ook in de zorg, zodat Zeeland economisch wat sterker wordt."