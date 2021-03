ZLM Tour start in Kapelle met sprintetappe, maar alleen mét publiek

Vrijdag maakte organisator Libéma Profcycling uit Rosmalen de eerste etappeplaats bekend van de ZLM Tour, die van woensdag 9 tot en met zondag 13 juni wordt verreden.

Extra seconden

De wedstrijd geldt als voorbereidingswedstrijd voor de sprinters die meedoen aan de Tour de France. De ZLM Tour wil zich nog meer als sprinterskoers profileren en heeft daarom voor een andere start van de wedstrijd gekozen. Zo wordt er geen traditionele proloog gereden in Kapelle.

"We hebben voor een nieuw concept gekozen: de sprintetappe. Daarbij zijn extra bonificatieseconden te verdienen onderweg", zegt Niels Greven, projectleider namens Libema.

De route is nog niet definitief, maar het peloton zal tussen Kapelle en Wemeldinge over een afgesloten parcours van circa twaalf kilometer acht ronden rijden. Om de twee ronden zijn er seconden te verdienen.

"Onderweg zijn er in totaal maximaal twaalf seconden te winnen. En de winnaar van de etappe verdient nog tien seconden bonificatie", zegt oud-sprinter Jean-Paul van Poppel, die als koersdirecteur aan de wedstrijd verbonden is.

Dylan Groenewegen wint in 2019 de eerste etappe van de ZLM Tour in Heinkenszand (foto: Orange Pictures)

De overige etappeplaatsen van de ZLM Tour worden later bekend gemaakt. De tweede etappe op donderdag 10 juni wordt ook in Zeeland gereden. Op een later moment wordt duidelijk waar.

Tijdens de laatste editie in 2019, werden er twee etappes in Zeeland gereden. Jos van Emden won de proloog in Yerseke; Dylan Groenewegen won de eerste etappe in Heinkenszand.

Publiek

Als er - vanwege de coronamaatregelen - geen publiek welkom is, wordt de ZLM Tour opnieuw een jaar uitgesteld. Afgelopen jaar ging de wedstrijd ook niet door vanwege de coronapandemie.

"Het is lastig te zeggen of het definitief doorgaat", zegt Geven. "Wij zien kansen dat het door kan gaan. Wel hebben we zelf de voorwaarde gesteld dat we het alleen door willen laten gaan als er publiek bij aanwezig mag zijn."

"Het zal erom spannen voor 9 juni", zegt Fons Naterop, waarnemend burgemeester van Kapelle. "We moeten het veilig kunnen organiseren. Minister De Jonge gaat ervan uit dat de boel deze zomer weer opengegooid kan worden. Ik heb daar ook alle hoop op gevestigd."