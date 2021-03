Autoalarmen en broodjes kroket: Zeeland blikt massaal terug op 'goeie oude tijd' van de veerboot

Het autodek van de Prinses Juliana (foto: Omroep Zeeland)

"Halen we het net wél, of halen we het net níet?" zegt Sjalot op Instagram. Dat was elke keer weer de vraag. Zeker als het om de laatste boot van de dag ging werd het spannend. Kon je toch mee of moest je met een flinke omweg naar huis?

Sommigen haalden het dan net wel: "Dat het licht op rood stond, ik als laatste aan kwam crossen, het licht terug op groen ging en ik ergens in een hoekje weggemoffeld werd en toch nog mee mocht", schrijft Eveline.

Als het niet de laatste boot was, vonden sommige mensen het niet zo erg om even te moeten wachten...

Misschien reed pa wel expres iets te langzaam... (foto: Omroep Zeeland)

En als je dan eenmaal op de boot was, begon het avontuur.

'Oei, is dat onze auto?', dat moeten heel veel mensen tegen elkaar hebben gezegd tijdens een tochtje op de boot. Er ging altijd wel een autoalarm af.

Volg het alarm om je auto terug te vinden... (foto: Omroep Zeeland)

Tsja, en als je iets kwijtraakte op de boot? Dan had je wel heel veel pech. Het is te hopen dat de familie van Jacqueline niet voor elke overtocht een kaartje hoefde te kopen!

Zou de auto handmatig aan de kant zijn gezet? (foto: Omroep Zeeland)

De boottochtjes waren voor velen een uitstapje, maar vooral als het stormde was het een avontuurlijke onderneming.

Eric Janse schrijft op Facebook: "Leukste was altijd met storm op de oude boten met losse stoelen in de salon en passagiers die geen idee hadden wat er ging gebeuren. 'Let op uw koffie', zei de bediende dan. En voordat ze er erg in hadden lag de koffie al over de vloer. Ook de nodige passagiers met stoel en al door de salon zien gaan. Heerlijke herinneringen!"

Ook Natascha heeft daar herinneringen aan: "Als het stormde gingen de kopjes koffie van de ene kant naar de andere kant van de tafel!"

"Ook bij windkracht 9 vaarde de boot nog steeds! De metalen asbakken op de ronde tafels hebben ze uiteindelijk vastgeschroefd aan de tafels omdat ze er af bleven vliegen. Maar gezellig was het wel!", voegt Martinique toe.

Maar de meeste reacties gingen toch wel over het eten. Het beroemde broodje kroket en de erwtensoep vierden hoogtijdagen dankzij de veerboten. Toch was niet iedereen te spreken over de boot cuisine.

Klinkt als een snack voor de flexitariër! (foto: Omroep Zeeland)

Al met al zijn het voor velen prachtige herinneringen. "De geluiden, de geuren, de wind die om de boot heen waaide, de mooie warme zomerse dagen met een broodje kroket want die waren hemels", schrijft Cisca.

"De geur op het dek... ik kan de geur nog zo voor me halen!", zegt Brenda.

Die goeie oude tijd! (foto: Omroep Zeeland)

