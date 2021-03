SP zet in op zonne-energie, maar dan wel op de daken

SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen in de Tweede Kamer (foto: ANP)

De SP wil vooral inzetten op zonnepanelen. Maar van hele weilanden vol panelen wil de partij niets weten. "Ik vind dat echt bizar, dat moeten we zeker niet doen", aldus Marijnissen. De partij liet onderzoek doen naar hoeveel energie er opgewekt wordt als alle platte daken in Nederland vol gelegd worden met zonnepanelen. "Het blijkt dat als je dat doet, je meer energie kan opwekken dan alle huishoudens in Nederland gebruiken."

Daarnaast wil de SP vooral inzetten op het isoleren van woningen. "Nu gaat er veel energie verloren omdat mensen in een tochtige huurwoning wonen", legt Marijnissen uit. "Maar het is ook beter voor het energieverbruik, want alles wat je niet verspilt, hoef je ook niet opnieuw op te wekken."

Tol onrechtvaardig

De SP is een van de partijen die voor een tolvrije Westerscheldetunnel zijn. De tunneltol is volgens Marijnissen 'onrechtvaardig': "We betalen in Nederland toch allemaal belasting? Dat doen we onder andere om goede wegen en tunnels te hebben", foetert ze.

De SP maakt zich al langer hard voor het tolvrij krijgen van de tunnel. Zo heeft de partij onder andere een motie ingediend om het tolvrij maken van de tunnel op te nemen in het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Die motie redde het niet. "Ik vind het dan ook een beetje wrang dat nu de verkiezingen voor de deur staan je allerlei partijen hoort roepen dat de Westerscheldetunnel tolvrij moet", zegt ze verbolgen. "Terwijl die partijen pas nog tégen ons voorstel hebben gestemd."

[Quote::In het systeem waar boeren nu in zitten is schaalvergroting inderdaad de enige oplossing. Dat systeem moeten we doorbreken."]

De verkiezingsparagraaf over de landbouw zou veel Zeeuwse boeren weleens zenuwachtig kunnen maken. De SP wil af van schaalvergroting in de landbouw, terwijl boeren zeggen dat zij zonder schaalvergroting niet kunnen overleven. "Maar, zeg ik er heel nadrukkelijk bij: in het systeem waar boeren nu in zitten is schaalvergroting inderdaad de enige oplossing", voegt Marijnissen daar aan toe. "Dat systeem moeten we doorbreken."

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer blikken we in tien uitzendingen vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart aanstaande. De tien partijen die bovenaan staan in de peilingen, worden aan de tand gevoeld over veelal Zeeuwse onderwerpen. Vandaag was SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen te gast.

Volgens de SP worden boeren tot schaalvergroting gedwongen. "We moeten samen zeggen: dit is voor ons niet de weg voor de toekomst", legt Marijnissen haar standpunt uit. "De toekomst is wat ons betreft met respect voor natuur en milieu, maar ook met respect voor de boeren."

Mooie woorden

Zo in verkiezingstijd ziet Marijnissen dat andere partijen haar standpunten overnemen over bijvoorbeeld de marktwerking in de zorg of het verlagen van huren, maar volgens de lijsttrekker maakt dat het des te belangrijker dat de SP een goede verkiezingsuitslag neerzet. "Om te zorgen dat het niet alleen bij mooie woorden blijft, maar dat het ook gaat gebeuren", verduidelijkt ze. "Daar maak ik me nog wel zorgen over."

Daarnaast denkt Marijnissen dat een grote SP van belang is als er gepraat gaat worden over het betalen van de coronacrisis. "Dan willen wij er heel graag bij zijn om ervoor te zorgen dat ze niet dezelfde fout maken als de vorige keer. Namelijk dat de mensen van wie we nu zeggen dat ze een cruciaal beroep hebben de rekening betalen", legt ze uit. "Dat moeten we nu voorkomen. Ik denk echt een grote SP daar de garantie voor is."