Zo knalde de vliegtuigbom uit Breskens alsnog uit elkaar bij Oostburg

De bom woog 223 kilo, waarvan 100 kilo aan springstof, en zat vol met scherven. Die worden door de explosie in het rond geslingerd, met als doel om zo veel mogelijk schade aan te richten. Maar die scherven bleven nu dus achter in het zand.

Vanmorgen onschadelijk gemaakt

De bom werd in januari tijdens werkzaamheden aan de Haven Westzijde in Breskens gevonden en is vanmorgen onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Daarna werd de bom naar een maaiveld buiten Oostburg gebracht, waar die gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht.

Ontploffing van vliegtuigbom uit Tweede Wereldoorlog op springplek bij Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Dat gebeurde op de nieuwe springlocatie aan de Coxydeweg, die nog maar net is aangekocht door de gemeente Sluis. Eerder werden telkens tijdelijke locaties gebruikt, maar de gemeente vond het uit het oogpunt van veiligheid beter om daar een permanente springlocatie voor aan te wijzen.

'Snel van pas'

"Maar toen wisten we nog niet dat hij zó snel van pas zou komen", zegt burgemeester Marga Vermue. "Je ziet dat het een goed besluit is geweest om hiervoor een locatie in te richten."

"Helaas heeft de gemeente Sluis veel ervaring met het vinden en tot ontploffing laten brengen van bommen", vervolgt Vermue. En het is nog niet voorbij, er liggen nog twee bommen bij Nieuwvliet in de grond. Eén is al ontmanteld, de andere nog niet. Binnen nu en enkele weken moet er volgens Vermue duidelijkheid komen over wanneer die geruimd zullen worden.

Gemaakt in 1944

De bom die vandaag werd geruimd is gemaakt in 1944, dat staat op een van de twee ontstekers. In het opschrift is duidelijk 03/44 te lezen, volgens Chris van de EOD staat het 44 in dat opschrift voor het jaartal 1944.

De vliegtuigbom die werd gevonden in Breskens is gemaakt in 1944, staat op een van de ontstekers (foto: Omroep Zeeland)

Waarom de bom niet ontplofte toen hij in de Tweede Wereldoorlog de grond raakte, is onduidelijk. Zelf vermoedt Chris dat hij expres 'niet scherp' uit het vliegtuig is geworpen. "Maar zeker weten doe je dat nooit."

'Kleine kans dat hij afgaat'

Chris en zijn collega's hebben de bom vanmorgen op de vindplek ontmanteld. Hij is blij dat het goed is verlopen. "Er is altijd een kleine kans dat hij daarbij afgaat. Dan kunnen wij het niet navertellen. Ook het appartementengebouw verderop zou dan aanzienlijke schade oplopen."

De ontmanteling had, letterlijk en figuurlijk, wel nog wat voeten in de aarde. "In dit geval was een van de ontstekers afgebroken, dus konden we niet onze gangbare technieken gebruiken. We hebben uiteindelijk een mobiele watersnijder gebruikt om de ontsteker uit de bom te snijden."

Tot ontploffing gebracht

In het gat plaatste de EOD een eigen ontsteker en een kleine springlading waarmee de bom vanmiddag alsnog gecontroleerd tot ontploffing werd gebracht. Zo deed de vliegtuigbom die al meer dan 76 jaar in de grond verborgen zat bij Breskens alsnog waar hij ooit voor was gemaakt: ontploffen.

