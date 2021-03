Corona in Zeeland: 79 nieuwe besmettingen, drie ziekenhuisopnames en één sterfgeval

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen werden geconstateerd in Middelburg, daar kwamen er twintig besmettingen bij in de registratie van het RIVM. Vlissingen volgt met zestien nieuwe besmettingen. Daarna volgen Terneuzen met elf en Schouwen-Duiveland met tien nieuwe besmettingen.

Aangezien de registratie van het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaalaantal over de afgelopen zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat Walcheren nog altijd de coronabrandhaard is van Zeeland, maar dat ook daar het aantal nieuwe besmettingen wat is gedaald ten opzichte van de dagen ervoor. De overige regio's schommelen nu rond hetzelfde niveau als de afgelopen dagen.

In de onderstaande tabel worden de besmettingsaantallen per gemeente getoond over de afgelopen vijf dagen, zoals die zijn geregistreerd door het RIVM.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente ma 1 mrt di 2 mrt wo 3 mrt do 4 mrt vr 5 mrt Borsele 3 2 1 2 2 Goes 4 7 14 8 3 Hulst 3 4 7 3 3 Kapelle 2 1 0 3 1 Middelburg 6 20 10 25 20 Noord-Beveland 4 0 1 3 3 Reimerswaal 4 9 5 4 4 Schouwen-Duiveland 3 3 6 4 10 Sluis 3 3 2 1 0 Terneuzen 4 9 7 6 11 Tholen 8 9 21 5 4 Veere 8 1 7 6 2 Vlissingen 10 26 34 22 16 Totaal Zeeland 62 94 115 92 79

Aangezien er grote verschillen zijn in aantallen inwoners tussen de Zeeuwse gemeenten, is het een betere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Op de onderstaande kaart wordt daarom het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen tijd getoond per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Vlissingen de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Daar zijn afgelopen zeven dagen 326 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners. Daarmee is Vlissingen ook de enige gemeente die boven de drempelwaarde zit voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. Noord-Beveland, Middelburg en Tholen zitten daar met 238, 227 en 212 per 100.000 inwoners net onder.

Vlissingen en Middelburg zijn ook de gemeenten waar de meeste inwoners de afgelopen zeven dagen zijn overleden aan het coronavirus. In beide gemeenten vermeldt het RIVM twee sterfgevallen in de registratie. Vlissingen is de gemeente met veruit de meeste ziekenhuisopnames. Negen inwoners van die gemeente werden de afgelopen week met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen.

Uitbraak Ter Reede

De hoge aantallen ziekenhuisopnames in Vlissingen worden ongetwijfeld deels veroorzaakt door de uitbraak bij woonzorgcentrum Ter Reede. Vijftien thuiszorgmedewerkers en een nog onbekend aantal bewoners van het woonzorgcentrum aan de Vredehoflaan in Vlissingen werden afgelopen week positief getest op het coronavirus.

Vaccinatie corona (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat de thuiswonende 75- tot 79-jarigen binnenkort aan de beurt zijn voor een coronavaccin. Zij ontvangen vanaf morgen een uitnodiging van het RIVM. Ze worden ingeënt met het vaccin van Pfizer en BioNTech.

Bezorgde telefoontjes

Bij Omroep Zeeland waren er bezorgde telefoontjes binnengekomen van mensen die de afgelopen dagen opmerkten dat het wel erg rustig was bij de Zeeuwse vaccinatielocaties. Dat komt volgens de GGD Zeeland doordat de vorige categorie ten einde liep en de nieuwe nog niet was opgestart. Nu de inenting van de nieuwe categorie van start gaat, zal de drukte bij de vaccinatielocaties weer toenemen, verwacht de GGD Zeeland.