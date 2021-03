Nagelbijten voor Chris en Barbara: Meteen de Tweede Kamer in of niet?

De Tweede Kamerverkiezingen zijn dit jaar op 15, 15 en 17 maart (foto: Omroep Zeeland)

Chris Simons staat op een 46e plek op de kandidatenlijst voor de VVD. In de peilingen scoort de partij tussen de 35 en 40 zetels. Als de bovenste namen op de lijst, zoals Mark Rutte, doorschuiven naar het kabinet en enkele namen boven Simons toch hun zetel niet innemen, kán hij wellicht toch meteen de Tweede Kamer in.

Klaargestoomd

Zelf houdt Simons een slag om de arm over het moment waarop hij de Tweede Kamer ingaat. "Als het niet meteen lukt, dan wel over een jaar", doelend op de praktijk waarbij in de loop van de tijd Kamerleden hun zetel opgeven vanwege een andere baan of persoonlijke omstandigheden. Omdat Simons mogelijk snel in de Tweede Kamer terecht komt, wordt hij nu al door de VVD klaargestoomd: "Je hebt wekelijkse bijeenkomsten over verschillende onderwerpen die in Nederland spelen."

Ook voor PvdA-kandidaat Barbara Oomen is het spannend, met een 20e plek. Dat is geen zekere plek, ook niet wanneer de partij in het kabinet komt. Oomen hoopt met 20.000 Zeeuwse voorkeursstemmen alsnog meteen de Tweede Kamer in te komen.

'Hartverwarmend'

"Er wordt in de hele provincie geflyerd voor mij op dit moment. Ik vind het hartverwarmend." Oomen gaat er nog steeds van uit, dat het met voorkeursstemmen moet kunnen lukken. "Er hebben bij de vorige Kamerverkiezingen in Zeeland 20.000 mensen op de PvdA gestemd. Die moeten nu dus allemaal op mij stemmen!"

Oomen roept ook andere Zeeuwen op, op haar te stemmen. "Ik ben de enige Zeeuwse kandidaat op links", stelt ze. De drie andere Zeeuwen die kans maken in de Tweede Kamer te komen, zijn van de VVD en het CDA. "Iedereen die het eerlijker en anders wil, en ook een Zeeuwse stem in de Tweede Kamer wil, moet zijn stem op mij uitbrengen. Dus ik hoop dat mensen dat zien."

Terwijl Simons (VVD) en Oomen (PvdA) nog niet zeker zijn van een Kamerzetel, ziet het er beter uit voor Joba van den Berg (CDA) en Jacqueline van den Hil (VVD), allebei uit Goes. Van den Berg staat op een 16e plek op de kandidatenlijst; Van den Hil op een 25e plek. Gezien de peilingen staan beiden daarmee op een verkiesbare plek, zeker als hun partijen deelnemen aan een kabinet en de bovenste namen op hun kandidatenlijsten doorschuiven naar een ministers- of een staatssecretarispost.

