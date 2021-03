Eerder ingelote gegadigden voor bouwkavel Yerseke behouden hun plek na aanvullende loting

Hier moeten vrijstaande woningen verrijzen, maar bij de loting van de kavels ging het mis (foto: Omroep Zeeland)

Voor de twintig kavels voor vrijstaande woningen in de nieuwe woonwijk Steehof III in Yerseke waren 51 gegadigden. De nummers één tot en met twintig kunnen dus in die volgorde een kavel kiezen.

Per ongeluk niet meegeloot

Bij de aanvullende loting werd de gegadigde die eerder per ongeluk niet was meegeloot een nummer toegewezen. Alle gegadigden die na dat nummer kwamen, schuiven daardoor een stapje op in de volgorde. Vanmorgen trok de notaris voor die ene kandidaat het nummer 34. Voor de nummers één tot en met 33 verandert er dus niets.

De kandidaten die eerder 34 of hoger lootten, schuiven nu dus één plaatsje op, maar zij maakten toch al weinig kans op een kavel. Dan zouden minstens veertien hoger gelote gegadigden bij nader inzien toch af moeten zien van het kavel en die kans is klein.

De grond waar de huizen moeten komen wordt al bouwrijp gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Bij de eerste loting halverwege februari werd een fout gemaakt. In de mail aan de notaris konden maar vijftig bijlages worden meegestuurd en er was nog een dubbele inschrijving binnengekomen. Doordat de gemeente dit niet opmerkte, vielen twee belangstellenden buiten de boot. De loting werd daarom ongeldig verklaard.

Woedend

In eerste instantie zou de hele loting opnieuw gedaan worden, maar enkele kandidaten die al waren ingeloot reageerden woedend. Onder hen waren mensen die hun huidige huis al verkocht hadden toen ze te horen kregen dat ze ingeloot waren. "Dit had absoluut niet mogen gebeuren", zei wethouder Maarten Both van de gemeente Reimerswaal eerder in een reactie op de verontwaardiging. Hij noemde de fout 'knullig'. De gemeente heeft dan ook excuses aangeboden aan alle betrokkenen.

Een van de twee gegadigden die niet hadden meegeloot, trok zich uiteindelijk toch terug. Daardoor bleef er nog één over. Daarom moest er voor die ene kandidaat nog een oplossing komen.

Eerlijke kans

Uiteindelijk werd er voor deze oplossing gekozen, omdat op deze manier de ingelote kandidaten tot en met nummer negentien zeker waren van hun plek, maar die ene nieuwe kandidaat ook een eerlijke kans maakte op een kavel. Bij het bedenken van deze oplossing heeft de gemeente zich naar eigen zeggen laten adviseren door juristen en een wiskundige.

