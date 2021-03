Jan positief gestemd op Aruba: vaccinatie gezet, minder besmettingen en versoepelingen

Vaccineer uzelf, zodat we vooruitgang kunnen boeken, staat op het doek achter Jan. (foto: Jan Lamper)

De Zeeuw in het buitenland zegt dat de besmettingen op Aruba sterk teruglopen. De laatste keer zijn er 170 besmettingen gemeld. Reden voor de regering om de teugels iets te laten vieren. Eén van de versoepelingen is dat de avondklok een uur later ingaat, van 23.00 naar 0.00 uur. En daar zijn ze op het eiland blij mee, want dat betekent ook dat de horeca, die gewoon open is, een uur later de deuren mag sluiten.

Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig, maar één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

De meeste andere maatregelen blijven wel van kracht, dat betekent dat Lamper nog wel een mondkapje op moet als hij in zijn busje oudere mensen naar de dagbesteding brengt.

Lamper is erg te spreken over de gang van zaken rond zijn eerste vaccinatie. "Iedereen hier roept dat het prachtig verloopt. Je hoort van niemand dat het niet goed gaat." Na de vaccinatie moest de Yesenaar op Aruba nog een kwartier wachten of er eventuele bijwerkingen waren, maar dat was niet het geval. Op 22 maart wordt bij Lamper en zijn vrouw de tweede vaccinatie gezet.

Luister hier het hele gesprek met Jan Lamper in Zeeland Komt Thuis terug.

Zeeuw in het buitenland Jan Lamper op Aruba