Tientallen kilo's afval uit het water gehaald in Middelburg: 'Ik had het niet verwacht in zo'n mooie stad'

Al drie jaar is het de missie van de initiatiefnemers om de wateren schoon te krijgen en te houden. Het concept is ontstaan toen Aukje Postma merkte dat er heel veel troep op het water lag. "Ik heb zelf een SUP-school en peddel vaak met de gasten over het water. Dan zie je al die troep en dat wil je gewoon niet. Het moet schoon zijn. Je neemt dan in het begin een melkpak mee terug. En dan ga je het met z'n allen doen."

Met twee andere eigenaren van sub-scholen heeft ze haar krachten gebundeld en zo ontstond SUPclean-up. De initiatiefnemers hopen heel wat te bereiken met de landelijke actie. "We willen dat iedereen zich bewust is van het zwerfafval. Uiteindelijk komt het allemaal weer op ons bord. Vissen eten het op. Het gaat echt om tonnen afval. Elk ietsje pietsje wat we opruimen, helpt."

Aukje Postma van SUP-clean-up peddelt op de gracht in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De suppers staan perplex van de bakken vol afval die ze uit het water hebben gevist. "Zelfs stukken verbrande kerstboom, blikjes, chipszakken. Je kunt het gewoon niet bedenken. Ik had het niet verwacht in zo'n mooie stad." In totaal is er uit de gracht in Middelburg 42 kilo troep uit het water gehaald.