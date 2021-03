Gemeente Veere voert langs hele kust betaald parkeren in

Drukte op de zeedijk tussen Domburg en Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Dertien kustparkeerterreinen worden al gehuurd van het waterschap en daar komen er dit jaar zeven bij: de Langstraat in Zoutelande en de Joossesweg, Zuidstraat, Hogeweg, Einde K. de Vosweg, Baaiweg en Trommelweg in Westkapelle. Het gaat daarbij om het eind van de straat dat aan de kust uitkomt.

Op een later moment worden er nog eens drie terreinen aan de overeenkomst toegevoegd: Westduin bij Dishoek en de Bucksweg en de Zeedijk in Westkapelle. Op die laatste plek worden vooral in de zomer campers en auto's rijen dik geparkeerd.

Nog wat tijd nodig

Het betekent niet dat er morgen, overmorgen of later deze maand meteen al op iedere kustplek betaald moet worden. "De voorbereidingen voor de zeven terreinen die we nieuw huren van het waterschap nemen nog enige tijd in beslag. Het moment waarop we het daar betaald parkeren maken, doen we in overleg met de belanghebbenden", aldus de gemeente.

De inkomsten die de gemeente uit het betaald parkeren haalt, worden gestopt in het verbeteren van voorzieningen op het strand en aan de kust. De gemeente denkt daarbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van duinovergangen, toegankelijke stranden en douches. Daarnaast worden de kustparkeerterreinen een voor een opgeknapt. Hier worden bijvoorbeeld toiletten en oplaadpunten voor elektrische auto's geplaatst.

Lees ook: