Geacht kabinet: 'Steek meer geld in lokale duurzame initiatieven'

De gepensioneerde Van Wallenburg is voorzitter van een coöperatie die streeft naar een energieneutraal Koudekerke. Het doel? Koudekerke vanaf 2030 compleet energieneutraal. Na het eerste duurzame initiatief - een zonnepark op de plaatselijke stortplaats - kriebelt het nu om een tweede plan te realiseren.

"We willen een zonnepark aanleggen dat echt past bij de omgeving. Een stuk grond vol leggen met zonnepanelen kunnen we allemaal, maar dat ziet er niet uit", zegt Van Wallenburg. "We denken daarom op een andere manier en hebben bijvoorbeeld een landschapsarchitect bij het initiatief betrokken, zodat een zonnepark ook echt wat toevoegt."

Zonnepark bij 's-Heer Arendskerke

Van Wallenburg: "Het probleem is dat je als kleine lokale partij je plan met een subsidie nauwelijks rond kan krijgen. Je moet dan een geschikte partner vinden om mee samen te werken. Grote buitenlandse investeerders kunnen vaak wel aanspraak maken op de subsidie, maar dat betekent dat het geld naar het buitenland verdwijnt", denkt Van Wallenburg. Daarom pleit hij voor een aangepaste subsidieregeling voor kleinere organisaties.

Duurzaam dorp

Het kabinet wil dat burgers participeren, maar om dat voor elkaar te krijgen moet de overheid volgens Van Walleburg meer geld en middelen beschikbaar stellen. "Er moet een zodanige regeling komen dat het interessant wordt voor kleinschalige duurzame plannen om door te zetten. Zorg dat ze succesvol worden. Want als de burger zich afkeert, dan kom je nergens."

Betrek je bewoners actief bij je plan. Alleen dan kan een bewoner actief meedenken, de samenwerking aangaan en investeren denkt Van Wallenburg. "Alleen zo kan een zonnepark een aanwinst worden voor een dorp." Als voorbeeld neemt Van Wallenburg het Sloegebied: "Het ligt daar vol met zonnepanelen, maar de dorpen in de omgeving hebben daar helemaal niets aan." En daarom kan je beter een zonnepark bouwen dat er mooi uitziet en van het dorp is, denkt hij.

Samenwerking is nu enige optie

Zolang er geen toereikende subsidies zijn, is samenwerken volgens Van Wallenburg de enige optie. "We zijn denk ik één van de eerste dorpen die zo kleinschalig verduurzaamt." De coöperatieve vereniging is een samenwerking aangegaan met Zeeuwind. "Zij zijn groter en kunnen risico's beter behappen. Een dorpsvereniging kan dat niet. Je zou ook een commerciële partij kunnen kiezen, maar dat wil je liever niet. Je wil gewoon nieuwe duurzame energie leveren in Zeeland. Ook op lokaal niveau."

De motivatie om het dorp Koudekerke te verduurzamen begon bij Van Wallenburg al een tijdje geleden. "Ik ben gepensioneerd, maar heb een ambtelijk verleden bij het oude ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vandaar mijn interesse."

Daarnaast wilde Van Wallenburg, die in Koudekerke woont, een energie-neutraler leven. "Dat heb ik samengevoegd en toen begon het balletje te rollen." Doelstelling van de coöperatie is om de opgewekte energie uiteindelijk ook zelf op te kunnen slaan en in 2030 en als dorp helemaal selfsupporting te zijn.

