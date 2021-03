Oud-burgemeester van Aardenburg overleden

Burgemeester Van Berckel in gezelschap van koningin Juliana (foto: ANP)

Na zijn periode in Aardenburg, was Van Berckel nog burgemeester van Mill en Sint Hubert, Geldrop, Rosmalen en Bergeijk, in die laatste twee gemeenten als waarnemer. Van Berckel werd in 1993 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Berckel werd in Aardenburg opgevolgd door Willy Lockefeer. Nadien deden Jack Asselbergs en Ed Jongmans nog dienst als burgervader van Aardenburg, waarna de gemeente in 1995 opging in de nieuwe gemeente Sluis-Aardenburg, die op haar beurt sinds 2003 deel uitmaakt van de gemeente Sluis.