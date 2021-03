CDA-kandidate Joba van den Berg: 'We moeten als Zeeland niet te bescheiden zijn'

Joba van den Berg die vier jaar geleden de eed aflegde (foto: Omroep Zeeland)

Het CDA gaat redelijk in de peilingen. De partij schommelt rond de twintig zetels. Vier jaar geleden stond Van den Berg als 18e op de kieslijst. Nu dus op plek 16 en daarom durft ze hoopvol naar de komende verkiezingen te kijken: "Ik wil ook graag door met het werk dat ik nu doe."

Zo was afgelopen vier jaar de medische zorg een belangrijk thema in haar portefeuille. "Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. Eerder heb ik vragen gesteld aan het kabinet over de huisartsenopleiding hier in Zeeland, maar ook de verhuizing van de huisartsenpost in Bergen op Zoom, die gevolgen heeft voor de mensen op Tholen."

Lees ook:

Andere Zeeuwse onderwerpen waar ze zich, in de goede zin van het woord, mee bemoeide waren het nieuwe goederenspoor tussen Terneuzen en Gent, maar ook de Zeeuws-Vlaanderenwet, waarmee de regio structureel extra geld ontvangt voor kinderopvang en middelbaar onderwijs als de wet wordt aangenomen. Het CDA heeft dit nu opgenomen in het partijprogramma: "Dat is voor Zeeuws-Vlaanderen heel belangrijk, maar ook voor andere regio's in ons land."

Voor komende vier jaar zegt Van den Berg drie Zeeuwse thema's belangrijk te vinden, bijvoorbeeld het compensatiepakket voor de Marinierskazerne. "Dat is heel mooi en snel op papier gezet, maar nu gaat het erom hoe het wordt uitgevoerd."

Verder blijft de bereikbaarheid van de zorg een belangrijk thema en wil ze een tolvrije Westerscheldetunnel. Er wordt momenteel, in opdracht van de Tweede Kamer, onderzoek gedaan naar de gevolgen van het schrappen van de tol. Maar een tolvrije Westerscheldetunnel blijft voor veel Zeeuws-Vlamingen, die al jaren pleiten voor een tolvrije tunnel, als een loze verkiezingsboodschap klinken.

Van den Berg: "In Den Haag gaat alles in kleine stapjes en iedereen zit aan Den Haag te trekken. Het is dus belangrijk om het op de agenda te krijgen en daarbij moet je geduld hebben. Ook moeten we als Zeeland niet te bescheiden te zijn anders krijg je het niet op die agenda. We zijn misschien de kleinste provincie, maar ik heb altijd geleerd: je hoeft niet groot te zijn om impact te hebben. Probeer maar eens met een mug in je slaapkamer te gaan slapen."