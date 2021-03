Hoe vogels voetballers vervangen voor razende reporter Frans van Pagee

"De natuur is eigenlijk best mooi", zegt Van Pagee. "Ik had dat eerder niet zo gezien." Dat komt omdat Van Pagee al heel zijn leven lang een andere passie heeft: voetbal. Eerst als speler, eventjes als jeugdtrainer en nu al jaren als verslaggever.

Nu door de pandemie het hele amateurvoetbal plat ligt, is het ook voor Van Pagee rustig op zijn publicatiekanalen. "Ik probeer het voetbal nog wel een beetje levend te houden met wat berichtjes, maar dat wordt steeds minder. De periode dat we niet voetballen is te lang."

Frans van Pagee trekt nu met zijn camera's de polder in (foto: Omroep Zeeland)

"In het begin miste ik het meer dan nu", vertelt Van Pagee. "Want langzamerhand ga je dan toch naar andere dingen kijken." En dus kwam hij uit bij het fotograferen van vogels. Een logische keuze volgens Van Pagee want het is vergelijkbaar met foto's maken van voetbal. "Als ze wegvliegen bijvoorbeeld dan is het net als met een bal. Volgen, scherp stellen en klik. Snel handelen."

Als er straks weer competitiewedstrijden zijn dan is Van Pagee uiteraard weer te vinden langs de velden, maar hij zal ook nog wel de natuur in trekken. "Af en toe ga ik wel een training overslaan. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze meer van deze foto's genieten dan van mijn voetbalfoto's. Maar daar word ik niet vrolijk van, want ik ga toch weer voetbal doen."