Joe Buck is met spannende dingen bezig

De laatste tijd was het een beetje stil rond je. Waar zat je tijdens deze lockdown?

"Ik ben op dit moment gewoon thuis, lekker muziek aan het maken. Met m'n beste vriend [gitarist Simon Leferink - red.] werk ik samen. We zijn lekker bezig en hebben dus een akoestische versie gemaakt van The Way You Take Time."

Als je nou een jaar thuis zit, dan heb je toch tijd voor een nieuw album?

"Ja, haha, er is zeker tijd geweest om nieuwe muziek te schrijven. Daar ben ik ook volop mee bezig. Dit jaar wordt sowieso een tof jaar. Er komt nieuwe muziek uit, maar dat moet nog heel even wachten. Er staan nog andere toffe, spannende dingen te wachten, waar ik nog niet zo veel over kan vertellen."

Wat vind je zelf van deze akoestische versie?

"Ik ben super trots op deze akoestische versie. Het is een sentimenteel liedje, maar vrolijk verpakt. Ik vond het tof om 'm wat langzamer te maken en wat gevoeliger, met wat minder instrumenten erbij."

Je ging een paar keer naar Nashville. Dat kan nu niet, maar houd je het padje warm?

"Ja, ik wil er graag weer naar toe. Ik heb daar ook veel vrienden gemaakt. Gelukkig ben ik daar vlak voor corona de wereld overheerste nog geweest. Ik heb wat liedjes kunnen schrijven. Ik hoop dat het gauw weer mag gebeuren."

The Way You Take Time ontstond begin 2019. Joe Buck (artiestennaam van Sjoerd de Buck) schreef het liedje samen met Simon Leferink voor een commercial van een supermarktketen. Het werd opgepikt door de landelijke radiozenders. De single stond vijftien weken in de Top 40, met als hoogste positie: 22. In hetzelfde jaar bereikte The Way You Take Time de bovenste positie in de Reclamemuziek Top 40, een landelijke verkiezing van de beste muziek uit een reclame in de afgelopen 50 jaar. Ook het jaar daarna stond Joe Buck in die lijst genoteerd, op nummer 3.

Joe Buck vertelt over de akoestische versie van The Way You Take Time