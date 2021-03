Politie haalt duo van A58 en vindt duizenden euro's in kleding

Aanhouding (foto: Pixabay)

Surveillerende agenten wilden gisteravond een Franse personenauto controleren die over de A58 reed. Ze verwezen de auto naar een controleplaats op de Nansenbaan in Goes. Op verzoek van de politie toonde de bestuurder, de man uit Algerije, wat papieren waarop zijn identiteit stond. De politie twijfelde of de man in het bezit was van een rijbewijs. De bijrijder, een 23-jarige man uit Frankrijk, kon helemaal geen identiteitsbewijs tonen.

In zo'n geval mogen politieagenten een identiteitsfouillering uitvoeren. Omdat er soms wel eens identiteitsbewijzen in een schoen verstopt zitten, vroegen de agenten of de bijrijder zijn schoen uit wilde doen. In de schoen zat geen ID-bewijs, maar waren wel enkele duizenden euro's verstopt. Ook bij de bestuurder werd een groot geldbedrag aangetroffen in zijn kleding.

Bestuurder was onder invloed

Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Ze worden vandaag, met behulp van een tolk, verhoord door rechercheurs. Het geld is door de agenten in beslag genomen. Van de bestuurder werd een speekseltest afgenomen. Hieruit bleek dat hij onder invloed was van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De man weigerde een bloedafname door een arts. Voor dit feit wordt proces-verbaal opgemaakt.