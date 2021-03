In de peiling nog geen zetel voor Boer Burger Beweging, maar 'het gaat goedkomen'

Volgens Hanse zijn de peilingen een slechte graadmeter. "Wij hebben onderzoek gedaan bij Maurice de Hond en de vraag gesteld waarom wij niet er niet opstaan. Je moet dus eerst schuiven en geld aan hem betalen. Dat doen wij dus gewoon niet."

De Boer Burger Beweging ziet zelf een enorme aanhang. Een groep die zeker voor zo'n 200.000 stemmen kan gaan zorgen. "Er trekken heel veel mensen aan ons, dus ik denk echt dat het goed gaat komen", zegt Hanse. Het is alleen wel moeilijk om op te vallen in de campagne, met ruim twintig nieuwe partijen die allemaal de aandacht willen.

Campagne in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Ook speelt het niet in het voordeel dat er nauwelijks campagne gevoerd kan worden door corona. Het liefst zou de partij de binnenstad ingaan, maar ze zijn in Zierikzee aangewezen op een parkeerplaats net buiten het centrum. "Je moet naar de burger, maar dat is nu extra lastig. Er zijn strenge regels om campagne te voeren en het liefst wil je met zoveel mensen in gesprek", volgens Hanse.

Verhouding is scheef

De Boer Burger Beweging wil het platteland een stem geven in de Tweede Kamer. Ze vindt dat er te weinig bestuurders uit de regio in Den Haag zitten, terwijl de helft van de Nederlanders daar vandaan komt. De verhouding is scheef volgens BBB.

"We willen geen wollige verhalen meer, maar duidelijke boerentaal in Den Haag", aldus Hanse. "Zo komt er meer aandacht voor bijvoorbeeld de ziekenhuizen en scholen in de regio. Wij willen dat het platteland niet wordt uitgekleed, want dat is nu wel het geval."