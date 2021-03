Vandaag precies 1 jaar corona in Zeeland

In Zeeland werd op 6 maart 2020 voor het eerst een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het ging om een vrouw uit Scharendijke die in Noord-Italië was geweest. Volgens de GGD maakte de patiënt het naar omstandigheden goed.

Daarna reageerde de GGD in eerste instantie voorzichtig positief. Vanwege de lage bevolkingsaantallen en misschien ook door de praktisch altijd aanwezige wind zou het mogelijk nog mee kunnen vallen met het aantal besmettingen, was het idee. Maar het virus sloeg ook in onze provincie hard toe. Vooral in verpleeghuizen als De Wieken in Zierikzee, De Zoute Viever in Oost-Souburg en Rozenoord in Sluis. Soms raakte wel de helft van het personeel en de helft van de cliënten besmet.

Inmiddels staat de teller op 17.118 Zeeuwen die positief getest zijn op het coronavirus. Van deze besmette Zeeuwen belandden 476 mensen in het ziekenhuis, 182 provinciegenoten overleden aan het virus. Kille cijfers waarachter een hoop leed schuilt.

Verder grepen de coronamaatregelen diep in op economisch en sociaal vlak. De scholen moesten dicht, winkels en horeca werden gesloten en tijdens de eerste golf was bezoek niet toegestaan in de verpleegtehuizen. Schrijnend noemt Gaemers met name dat laatste. "Qua aantal besmettingen viel het mee, maar qua maatschappelijke effecten viel het hier helemaal niet mee. En die zijn echt groot en zijn er nog steeds."

Verpleeghuis de Wieken in Zierikzee kreeg twee keer te maken met een besmettingsgolf (foto: Omroep Zeeland)

En ook voor haar eigen organisatie, de GGD, betekende het coronavirus heel veel. Tot september vorig jaar kon de GGD het bolwerken met eigen mensen, maar inmiddels is het aantal medewerkers verdubbeld. "Er zijn 200 medewerkers erbij gekomen in een half jaar. Dat vraagt veel van de organisatie en de mensen. Het is mooi om te zien; ze zijn zo betrokken als wat."

Inmiddels is sinds januari het vaccineren begonnen. De focus ligt nu op ouderen, bepaalde doelgroepen en zorgmedewerkers. Volgens Gaemers zijn er op dit moment 'al meer dan 30.000 inwoners' gevaccineerd. De planning is om in april 100.000 Zeeuwen gevaccineerd te hebben en in augustus zo'n tachtig procent van de inwoners. "Dan kan de maatschappij toch zeker er heel anders uitzien dan nu."

Voor de toekomst hoopt ze dat we met z'n allen de lessen van de coronacrisis ter harte nemen. "En dan denk ik met name aan de aandacht voor preventie, want een gezonde levensstijl en gezonde leefomgeving zijn heel belangrijk. Ik hoop dat de roep daarvoor is vertaald in geld en acties; dat is hoognodig."

Ontwikkeling per zeven dagen

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van Covid-19 in Zeeland zien sinds donderdag 5 maart 2020. Er is sindsdien steeds een optelsom gemaakt per zeven dagen. Je kunt kiezen uit tabs voor besmettingen, voor ziekenhuisopnamen en voor overlijdens.

Deze zevendagentotalen geven een reëel beeld van de pandemie, omdat incidentele pieken en dalen per dag zijn afgevlakt. Ga met de muis over de staven voor de cijfers.