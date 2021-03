Geacht kabinet: 'Maak Zeeland weer bloemrijk'

Imker Eric Mahieu uit Kamperland vraagt de overheid om Zeeland bloemrijker te maken. "Beheer de bermen op de juiste manier en behoud hagen in polderlandschap, om de insecten te redden." Wat vind jij? 👇 Posted by Zeeland Kiest on Saturday, March 6, 2021

Naast de honingbij, die de imker thuis houdt, waren er jaren geleden nog 361 andere soorten bijen. Inmiddels zijn er veel soorten uitgestorven. Bij de tellingen van afgelopen jaren waren er nog maar 220 soorten over. En ook deze soorten hollen in populatie achteruit en dat tij moet gekeerd worden.

We gaan verkeerd om met onze natuur

"Door het gebruiken van land, intensivering van de landbouw, pesticiden, tegels in de tuin en bijvoorbeeld de bouw van woonwijken, verdwijnt het leefgebied voor de bijen." Zorgelijk, vindt Mahieu, want er komt niet genoeg voor terug. En daarom moet de overheid ingrijpen. "We hebben in Zeeland zoveel bermen naast de wegen of naast huizen. Die bermen worden onderhouden en om ecologisch iets 'goeds' te doen laten we het maaisel liggen. Maar hier groeit meer gras en brandnetel voor terug", aldus Mahieu.

Maaisel in de berm (foto: Omroep Zeeland)

Heel groen, maar geen bloem

Mahieu pleit ervoor de bermen ecologisch te beheren. Door bijvoorbeeld een gedeelte niet te maaien of het afval juist niet te laten liggen maar op te ruimen. Sommige inheemse planten groeien juist goed op voedselarme grond. Zo is er weer ontwikkeling mogelijk van soorten bloemen die van nature voorkomen in Nederland. "Bijvoorbeeld het klavertje. Je denkt misschien, het is maar een klavertje. Maar er groeit een wit bloemetje in waar veel bijen gek op zijn."

Maai om bloemetjes heen

Thuis moeten we ons ook bewust zijn van wat we doen, vindt de imker. "Als je bijvoorbeeld maait, maai dan om de bloemetjes heen." Daarnaast zijn er genoeg plekken in de tuin die Mahieu een paar maanden niet maait. Ook blaadjes laat hij liggen. "Dat is hartstikke gezond voor de bodem! Er leven bijvoorbeeld egels en wilde bijen van. Zo'n bultje bladeren isoleert de bodem en daar zit die wilde bij graag op."

Natuurlijke bijenhotels

"We kennen allemaal die bijenhotels, maar 65% van de bijen nestelt in de grond. Er zijn honderden soorten bijen die tunneltjes graven in de grond en daar hun eitjes leggen. Die moeten daar overwinteren", legt Mahieu uit. "Als er geen blaadjes liggen is de kans groter dat die nestjes de winter niet overleven." Ook kunnen bijen tussen de voegen van tegels gaan zitten. Dit zijn vaak zandbijtjes. Daarnaast heb je metselbijen die graag in buisjes van metselwerk gaan zitten. "Gewoon laten zitten", vindt Mahieu.

De eerste hommelkoninginnen zijn gezien

"Vorige week heb ik de eerste hommelkoningin gezien. Die zijn in augustus of september gaan paren en verstoppen zich vervolgens in een hoekje. Dit kan al in een bloempot zijn met blaadjes. Als het warmer wordt komen die hommels naar buiten. Je ziet ze dan zoeken op de grond. Het is nu hun taak om hun nieuwe nestje te starten." En dat is volgens Mahieu een zware taak: "Dus zie je ze? Koester ze dan. Die koninginnen zorgen dat er weer heel veel nieuwe hommels komen en dus hebben zij nu een zware taak. Ze hebben voedsel nodig. Pas veel later komen de werksters."

Een wilde bij in de grond (foto: Omroep Zeeland )

Dus overheid: help de bij!

Mahieu is blij dat er een lichte verschuiving te zien is in Nederland. "Er komt steeds meer aandacht voor de bij en de insecten, en dat is fijn. Vergeet niet: planten zijn ons voedsel. Bijen zijn verstuivers en zonder bestuiving, is er geen zaadzetting en dus geen plant", merkt Mahieu op. "Zeeland biedt enorme kansen, er veel groen beschikbaar en met het juiste ecologische beheer kan Zeeland weer bloemrijk worden. Ik weet ook dat heel veel boeren dat maar al te graag willen. Alleen zitten zij vast aan regels en kosten. Als de overheid in de buidel tast, kunnen zij die boeren ook helpen."

Zeeuwse hagen

Mahieu benadrukt ook nog het belang van Zeeuwse hagen, die volgens hem ook gekoesterd moeten worden. "Vroeger hadden we tussen elk perceel hagen van meidoorn, sleedoorn of elzen. Dat zijn ook hele belangrijke voedselbronnen. Die bodem onder hagen is ook weer aangenaam voor de bijen om te nestelen", denkt Mahieu. "Ik weet dat het ministerie bezig is met een bosvisie. Daar zouden de hagen perfect in passen. Plant om elke akker een klein haagje, dan win je zoveel!"