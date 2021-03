Middelburg gaat energie besparen door iedere voorbijganger te tellen

Meer dan vierhonderd armaturen van de straatverlichting in de binnenstad van Middelburg worden de komende tijd vervangen. De nieuwe verlichting is 'slim'. Worden er veel mensen op straat verwacht, dan gaat de lampen fel branden, is er niemand dan wordt het licht gedimd.

Brandregime

Op dit moment wordt er door de passantentellers volop geregistreerd, terwijl er een avondklok is. Toch zijn ze bij de gemeente niet bang voor verkeerde informatie, legt Michel Joosse uit: "We verzamelen nu de data en kunnen het zelf analyseren. We kunnen zelf ook aanpassingen doen en een soort van 'brandregime' aan toevoegen. Dat kunnen we allemaal inregelen." Op termijn is het de bedoeling dat de passantenteller de gegevens die hij heeft, ook zelf analyseert en gebruikt voor de aansturing van de verlichting.

Alle voorbijgangers in deze bocht worden geteld. (foto: Omroep Zeeland)

De camera van de passantenteller herkent de vormen van de voorbijgangers. Komt er een fietser voorbij, dat telt de passantenteller een fietser bij het totaal aantal fietsers op. Het is dus geen bewakingscamera.

Bijna alle foto's die de camera maakt, worden meteen weer gewist. Eens in de zoveel tijd wordt een foto wel opgeslagen "Dat is puur om te kijken of de passantenteller nog goed zijn werk doet', zegt Joosse. "Niet dat er een voetganger voorbijkomt en er een auto wordt geregistreerd."

De passantenteller kijkt ook waar de voorbijgangers op straat zijn. Iedere kleur is een type passant. (foto: Omroep Zeeland)

De camera bekijkt niet alleen wat er voorbijkomt, het registreert ook hoe mensen de straat gebruiken. Dus als fietsers de binnenbocht nemen, wat op deze straathoek nogal eens gebeurt, is die lijn in de data te zien. Iedere type voorbijganger heeft zijn eigen kleur. Al deze informatie helpt de gemeente bij het beter inregelen van de verlichting.

De passantenteller is onderdeel van het Europese Interregproject Smart Space. Daarin werkt de stad met tien andere Europese partners samen. Het doel is het energieverbruik van de straatverlichting met zestig procent te verminderen. Aan het eind van jaar moet het project klaar zijn.