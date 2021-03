Hans Peter Minderhoud zit in een bubbel, maar niet vanwege het coronavirus

Hans Peter Minderhoud in actie met Glock's Dream Boy (foto: Orange Pictures)

Hoe ziet jouw route richting de Olympische Spelen er op dit moment uit?

"Eigenlijk was het plan om volgende week met Glock's Dream Boy van start te gaan op Indoor Brabant, maar dat evenement gaat niet door. Alles is vanwege het rhinovirus afgelast deze maand, maar ik hoop dat we vanaf april wel weer iets kunnen gaan doen. Want het is wel fijn als ik toch nog wat wedstrijden kan rijden."

Jouw laatste wedstrijd was het Nederlands kampioenschap in september. Dat lijkt me verre van ideaal als je fit op de Spelen wil staan?

"Ik heb de laatste jaren aan Dream Boy wel gemerkt dat hij niet heel veel wedstrijden nodig heeft om goede wedstrijden te rijden. Het is echt een geroutineerd paard geworden. Hij snapt het spelletje. Mezelf houd ik goed fit, omdat ik thuis nog veel kan rijden."

Jij maakt al lange tijd deel uit van het Nederlands team, maar betekent het nu ook dat je dan zeker in de equipe zit die naar Tokio gaat afreizen?

"Als land zijn we natuurlijk geplaatst, maar er is nog niet bekend welke rijders naar Tokio mogen. Dat is aan de bondscoach. Maar de kans dat ik erbij zit, is natuurlijk reëel. Maar het moet wel gebeuren. Het paard en ik moeten fit blijven."

Minderhoud hoopt dat de Spelen wel gewoon doorgaan (foto: Orange Pictures)

Dan zijn er niet alleen vanwege corona weinig wedstrijden, maar is er nu ook een paardenvirus. Ben jij geschrokken van het nieuws rondom het rhinovirus?

"Het komt wel bijna elk jaar voor, maar dan gaat het vaak om één stal. Nu was er een uitbraak waar gigantisch veel paarden bij elkaar waren. Veel uitbraken zijn terug te brengen naar die wedstrijd in Valencia. Het virus is waarschijnlijk ook nog overgesprongen op de weg terug in Frankrijk of België. Het is een serieuze zaak waar je heel voorzichtig mee om moet gaan."

Treffen jullie op dit moment voorzorgsmaatregelen bij de manege?

"Wij hebben de boel dichtgegooid. Geen lessen en paarden van buitenaf. We zitten eigenlijk een beetje in een bubbel."

Wat betekent dit virus voor de paardensport op de Olympische Spelen?

"De dierenartsen die ik heb gesproken zeggen eigenlijk allemaal dat het ieder jaar voorkomt en dat het ook snel, na een paar weken, weer over is. Daar hopen we dan maar op."

Als je alles zo eens overdenkt. Vind je dan eigenlijk dat de Olympische Spelen nog wel door moeten gaan komende zomer?

"Ik ben er heel blij mee dat het doorgaat. Het zou een enorme domper zijn als het dit jaar ook niet door zou gaan. Dan is het definitief van de baan. Ze zeggen dat het doorgaat. Met of zonder publiek, iedereen gevaccineerd en veel testen. Het zullen geen gezellige Spelen worden met hossende mensen en een Holland House."