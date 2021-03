Voetballers Oostburg blij met versoepeling; training als vanouds

Alleen spelers van 27 jaar en ouder mogen niet meedoen aan de groepstraining. Toch is het niet voor het eerst dat er getraind wordt op het Sportpark Velterspark. De club en trainer Michel Leonhart hebben er, vanaf de eerste lockdown in maart, alles aan gedaan om de trainingen door te laten gaan. Weliswaar aangepast, maar getraind werd er.

"In het begin deden we dat omdat we dachten dat de competitie zou herstarten", zegt Leonhart. "Maar die herstart kwam maar niet. Toen werd het een maatschappelijke kwestie. We wilden die jongens bij elkaar krijgen. Je hebt te maken met een vriendenploeg uit een dorp."

Avondklok

Ook bij het invoeren van de avondklok paste Oostburg het trainingsschema aan, om de studenten tegemoet te komen. "We zijn op zondag gaan trainen en dat bevalt prima", zegt Leonhart.

Voor Van der Meulen, die in Tilburg studeert, was dat een uitkomst. Er zijn meerdere spelers, die buiten Zeeland studeren. "Door de avondklok konden wij niet meer terug", vertelt Van der Meulen. "Maar door de zondagtraining is ons probleem opgelost. Dat is geweldig."

Inmiddels traint Oostburg drie keer: woensdag, vrijdag en zondag. Alles lijkt weer bij het oude. Alleen de wedstrijden ontbreken nog.