StoomGroep Kerkwerve in geldnood, 'Als het zo doorgaat zie ik het heel somber in'

Als je van modeltreinen houdt, dan is het terrein van de StoomGroep bij Kerkwerve een droomplek. Compleet met modeltreinen in alle soorten en maten, sporen die elkaar kruisen, stoplichten, een perron... Voorzitter Ronald Bonsema zit op z'n knieën aan een wissel te prutsen. Het afgelopen jaar was dubbel, zegt hij.

"Aan de ene kant was er teleurstelling omdat onze evenementen en rijdagen niet door konden gaan, aan de andere kant: het was een prachtige gelegenheid om alles te doen wat dringend op de schop moest of gerestaureerd moest worden." Maar dat laatste wordt steeds lastiger. De StoomGroep haalt normaal inkomsten binnen door op evenementen met treintjes te rijden. Het afgelopen jaar kwam er geen geld binnen.

Het dak van het perron moet opgeknapt worden en ook aan de treinsporen moet nog heel wat gebeuren. (foto: Omroep Zeeland)

Nog zo'n jaar zou het de StoomGroep wel erg moeilijk maken. De sporen zijn hard toe aan onderhoud en ook het dak van het perron zou een opknapbeurt kunnen gebruiken. En dus startte lid Wilfred Buijs een crowdfundingsactie. "Het is nu de enige mogelijkheid om geld binnen te halen. Zeker in deze coronatijd, we moeten toch iets doen." Hij is al dertig jaar bezig met modeltreinen. "Het is toch een prachtige hobby."

Na een kleine week heeft de StoomGroep 355 euro opgehaald. Doel is 2.000 euro. Secretaris Bas Barendrecht: "Daarmee komen we een heel eind."