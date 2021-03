Bestorming mannenbolwerk begint met Bolwerk-wandeling

(foto: Omroep Zeeland)

De locatie is volgens mede-organisator Barbara Oomen niet voor niets gekozen. De professor ziet in Nederland op veel plekken nog een mannenbolwerk. "Juist op de plekken waar de beslissingen worden genomen. We willen dat bolwerk bestormen."

De wandelworkshop wordt een dag voor Internationale Vrouwendag gehouden. Ieder jaar staat 8 maart staat in het teken van de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen. De wandeling langs het water van het Bolwerk kan volgens Oomen voor de negen deelnemers misschien net dat duwtje in de rug geven om zich in de mannenwereld te storten.

Marijn is één van de deelnemers en student aan de Univercity College Roosevelt. Ze heeft onderzoek gedaan naar vrouwen in topposities. Vandaag wil ze graag van Oomen weten hoe om kan gaan met problemen waar ze tegenaan loopt. "Ik wil bijvoorbeeld toch graag de politiek in, maar weet niet precies waar ik moet starten."

'Ga voor je dromen'

"Geef jezelf op voor de gemeenteraad, want je kan voor veel mensen dan wat betekenen," geeft Oomen als advies. "Ga voor je dromen, bedenk wat je leuk vindt en laat je door niemand tegenhouden." Aan het eind van de wandeling wordt al met een knipoog gekeken naar Marijn's toekomst. "Wie weet over acht jaar dan de eerste vrouwelijke minister-president en dan kunnen we zeggen dat het begon op het Bolwerk van Middelburg."

(foto: Omroep Zeeland)

Naast professor Barbara Oomen kon ook worden meegewandeld met Agnes Jongerius en Anita Pijpelink. Pijpelink is de enige vrouwelijke gedeputeerde in het Zeeuwse provinciebestuur en Jongerius was jarenlang de eerste vrouwelijke voorzitter van het FNV. Tegenwoordig is ze werkzaam in het Europees Parlement.

Vrouwendag Bolwerk