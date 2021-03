'Wappie' wordt geuzennaam voor Zeeuws-Vlaamse kandidaat LIJST30

Koen Verhagen uit Hulst staat op plek vier van de nieuwe partij. Twee plekken boven hem staat Willem Engel, bekend als voorman van de actiegroep Viruswaarheid. Ook Engel sprak vandaag in Zeeland. Het duo voerde in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart campagne in Hulst, Aardenburg, Middelburg en Goes.

'Proud wappie'

"Ik ben een proud wappie", lacht Koen Verhagen na zijn speech in Hulst. "We zijn de afgelopen maanden afgeschilderd als rare mensen met allemaal waanideeën, maar onze voorspellingen zijn tot nu toe beter uitgekomen dan de modellen van het 'Rijksinstituut voor Misleiding'."

Vrijheid staat hoog in het vaandel van LIJST30. "We hebben deze partij opgericht omdat het echt nodig is dat de burgers zelf in de politiek gaan", zegt Verhagen. "Onder het mom van volksgezondheid zijn we al onze rechten kwijtgeraakt. Dat staan we niet langer toe. We gaan het land zelf regeren."

Ook Willem Engel, bekend als voorman van de actiegroep Viruswaarheid, sprak vandaag in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Aan oneliners geen gebrek tijdens de campagnespeeches. 'Wappies for the win!', wordt met applaus en gelach ontvangen en ook 'Bevrijdingsdag valt vroeg dit jaar', als verwijzing naar de verkiezingsdag op 17 maart, doet het goed. Tientallen mensen luisteren aandachtig op de Grote Markt in Hulst.

Enthousiast over LIJST30

"Ik was nieuwsgierig wat ze te vertellen hebben", zegt een vrouw uit Kloosterzande, die zich afgelopen week over de partij inlas. "Wat me heel erg trekt is dat ze de vrijheid voor de zorg hoog in acht nemen." Eerder twijfelde ze nog tussen Forum voor Democratie en LIJST30, nu heeft ze haar keuze gemaakt: "LIJST30 spreekt me gevoelsmatig meer aan."

Dat geldt ook voor een vrouw uit Zuiddorpe die halverwege het publiek staat. "Ik vind het heel belangrijk dat we opstaan voor onze vrijheid en onze rechten. Ik heb het idee dat deze partij daar nog iets breder en dieper op in gaat." Haar vader is al helemaal om. "Ik ben al lid van de partij."

LIJST30 voerde vandaag campagne in Hulst, Aardenburg, Goes en Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Ook een man vooraan twijfelt niet meer over zijn stem. "Het raakte me echt in m'n hart", blikt hij terug op de speeches van even daarvoor. "Hetgeen waar ik ook voorsta en tegenaan loop, dat spreken zij ook uit. Dat vond ik heel krachtig, heel mooi."