Goedemorgen. Internationale Vrouwendag, leeggeroofde voorraadkast en rhinovirus

Gisteren was er een voorafje in de vorm van een wandelworkshop, georganiseerd door de Partij van de Arbeid. Agnes Jongerius (Europees Parlement), Anita Pijpelink (gedeputeerde) en Barbara Oomen (kandidaat Tweede Kamer) liepen over de Middelburgse bolwerken, onder de noemer: Hoe overleef ik een mannenbolwerk.

Voorraadkast Nemen of Geven leeggeroofd (foto: Nemen of Geven)

Tamelijk kwaad is ze, Willy van Drongelen uit Terneuzen. De voorraadkast Nemen of Geven in haar tuin is afgelopen weekend leeggeroofd door twee jongeren. De inhoud van de kast is bestemd voor minderbedeelden, zij kunnen eten uit de kast pakken. Van Drongelen heeft camerabeelden van het voorval en aangifte gedaan bij de politie.

Inmiddels is de voorraadkast weer opgeknapt en aangevuld. Van Drongelen is dit initiatief drie jaar geleden gestart met haar man. Het begon met een klein kastje, maar deze puilde al snel uit. Nu staan er twee grote kasten, een koelkast en een kraampje met groenten.

Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy tijdens het NK dressuur, afgelopen zomer in Ermelo (foto: Orange Pictures)

Veel sporters zitten deze dagen in een bubbel. Zo ook Hans Peter Minderhoud, de dressuurruiter uit Westkapelle. Alleen is dit bij Minderhoud niet het gevolg van het coronavirus, maar van het rhinovirus. Dit voor paarden dodelijke virus waart momenteel rond in de paardensportwereld. Voor Minderhoud reden om de boel hermetisch af te sluiten.

We spraken met Minderhoud over het virus, maar ook over de Olympische Spelen van dit jaar en zijn kans om daar namens Nederland aan mee te doen.

Het weer

De bewolking voert de boventoon vandaag met af en toe nog een beetje zon, maar meestal is dat een flets zonnetje. Vanavond komt er een storing over het midden van het land. Wij krijgen daar vanavond en komende nacht enkele buien van mee. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richting en de maximumtemperatuur ligt rond 7 graden.