Geacht kabinet: 'Geef alle studenten weer een aanvullende beurs'

De basisbeurs is een aantal jaar geleden afgeschaft. Daarvoor is een sociaal leenstelsel in de plaats gekomen. Studenten met ouders met een laag inkomen kunnen wel een aanvullende beurs aanvragen. Demi Bracke ziet dat graag weer teruggedraaid worden. "Ik zou weer terug willen naar een beurs voor iedereen. Door het leenstelsel zoals het nu is opgebouwd maak je in korte tijd veel schulden. Daardoor ziet de toekomst er voor veel studenten niet echt rooskleurig uit", zegt Bracke.

Volgens haar moeten sommige studenten nu maximaal lenen. omdat hun weekendbaantje weggevallen is. Maar maximaal lenen lijkt Bracke niet de beste oplossing. "Veel studenten hebben straks een lening van 30.000 euro. En die schuld telt mee als je een hypotheek wil afsluiten. Dan wordt het kopen van een huis best ingewikkeld."

Er zijn wel hbo-opleidingen in Zeeland maar de keuze is beperkt. De meeste hbo-opleidingen zijn buiten Zeeland te vinden. Dit betekent voor veel Zeeuwse jongeren dat ze elders in het land hun studie moeten volgen en verplicht zijn om op kamers te gaan wonen, wat duurder is.

Kosten huisvesting lopen door

Vooral nu, door de coronapandemie, moeten veel studenten de huur van hun kamer doorbetalen, terwijl ze niet meer kunnen werken. Veel studenten werken in de horeca en al die baantjes zijn komen te vervallen. Een kamer opzeggen is in veel gevallen geen optie, omdat studenten niet weten wanneer ze weer 'op de oude manier' naar college kunnen. Dit betekent dat de kosten blijven doorlopen.

Studente Demi Bracke (foto: Omroep Zeeland)

Zelf woont de twintigjarige studente bij haar ouders in Kloosterzande. Hoewel ze graag op kamers had gewild, vond Bracke het voor haar studie Internationale Business aan de HZ in Vlissingen niet echt nodig. "Je gaat met die studie anderhalf jaar naar het buitenland. Daarom koos ik ervoor om geen kamer te huren. Anders moet je het weer onderverhuren als je naar het buitenland gaat."

Gebouw HZ University of Applied Sciences in Middelburg (foto: Rudi Eijke)

Bij haar broer zag Bracke ook hoe het is als je geen aanspraak meer maakt op studiefinanciering. Doordat hij bleef zitten op de havo duurde het een jaar langer voordat hij doorstroomde naar de Fontys Hogeschool in Tilburg. "Dat was net het jaar dat de basisbeurs werd afgeschaft. Zijn vrienden kregen dus nog studiefinanciering, maar bij mijn broer stopte dat ineens."

Geen werk door het coronavirus

Door hard te werken heeft de broer van Demi nooit extra hoeven te lenen. Maar voor alle andere studenten die nu zonder werk zitten, vindt Bracke het de hoogste tijd dat de overheid ingrijpt: "Geacht kabinet, de aanvullende beurs moet terug in de basisbeurs voor studenten. Ik vertrouw op jullie."

