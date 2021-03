Volgens Erica kende haar man het gevaar van krokodillen: 'Als ze me pakken, pakken ze me'

Andy en Erica (foto: Erica Deurloo)

Erica is blij dat haar zus richting Australië kan komen. Inmiddels staat ze er vrijwel alleen voor en dat is moeilijk. "Ik moet alles zelf regelen, zelf beslissingen nemen. En weer een invulling geven aan mijn leven. Het is goed dat mijn zus komt om me leiding te geven, of zoiets. Eigen bloed dichtbij hebben is beter voor me."

Ze is ook onder de indruk van de inzameling en de berichten die ze vanuit Nederland krijgt. "Ale aandacht, de goede wensen en giften, dat helpt enorm. Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken, maar is een enorme steun voor me."

Ups en downs

Erica leeft met de dag en dat gaat met ups en downs. Gisteren had ik een moeilijke dag. Vandaag gaat het weer beter." Ze leeft nog in een soort roes. "Ik denk nog steeds dat ie terugkomt. Wie overkomt dit nou? Dit zie je alleen maar in films. Dat overkomt een ander, maar het overkomt mij. Mijn leven is gewoon op het water in de natuur, naar vogels kijken en van alles."

Wat er precies gebeurd is op de dag dat haar man ging vissen en niet meer terugkeerde, weet ze nog steeds niet. Van zogenoemde 'crabbers', mannen die krabben vangen, heeft ze gehoord dat Andy in de buurt van mangrovebossen gepakt is door niet één krokodil, maar twee. "Zoals het bootje er nu uitziet, denk ik dat hij door twee krokodillen is aangevallen."

Overal krokodillen aan oostkust

Erica woont al meer dan twintig jaar op een zeilboot en is nu in de buurt van de stad Cairns. Ze begrijpt dat een vispartij in de buurt van krokodillen klinkt als het opzoeken van gevaar, maar dat ligt volgens haar in Australië, waar mensen gewend zijn aan krokodillen heel anders. "Aan de oostkust wonen overal krokodillen. Mensen stoppen niet met leven. Het is hetzelfde als voor ons het oversteken van de straat. Hij kende het gevaar. 'Als ze me pakken, pakken ze me', zei hij altijd."

Ze blijft voorlopig een jaar in Australië, om uit te vinden hoe het is om alleen te zijn. Een leven aan wal ziet ze niet zitten. Maar de boot waar ze nu op woont is twaalf meter en eigenlijk te groot voor haar alleen. "Ik geef mezelf de tijd. Het is of een ander padje kiezen of een andere boot."

Lees ook:

Erica Lang over de fatale vispartij van haar man