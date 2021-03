'8 maart staat voor solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen'

"Ieder jaar staat 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Dit jaar is het thema van de Internationale vrouwendag Invloed met Impact", vertelt Kroes.

"En die impact, wil ik maken. Van jongs af aan ben ik eigenlijk al bezig met opkomen voor een ander. Ik kan niet tegen onrecht." Voorheen kwam ze op voor gelijke rechten voor vrouwen vanuit haar functie bij het Anti Discriminatiebureau Zeeland. Vorig jaar stopte ze daarmee, maar ze had daardoor wel meer tijd om op Internationale Vrouwendag flink uit te pakken.

Vrouwentalkshow

Afgelopen zaterdag hield de Middelburgse een online talkshow, voor vrouwen en door vrouwen. "Deze vrouwen wilden maar één ding doen: voor elkaar opkomen en elkaar inspireren met de leus: jij maakt het verschil", aldus Kroes.

De Middelburgse Simone Kroes op Internationale Vrouwendag. (foto: Omroep Zeeland)

Vanuit het Zeeuws Vrouwenplatform bedenkt Kroes samen met haar vrouwelijke collega's in verschillende organisaties jaarlijks een reeks projecten. "Zo hebben we een keer een maatjesproject opgezet voor vrouwen die slachtoffer waren van huiselijk geweld. Deze vrouwen wilden financieel zelfstandig worden en daar hebben wij vanuit het Vrouwenplatform bij geholpen."

Wees je bewust van de vrouwen om je heen, of ze hulp nodig hebben en help ze." Simone Kroes over vrouwenrechten

In Nederland vieren vrouwengroepen en -organisaties 8 maart op allerlei manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.

Solidariteit en hulp durven vragen

Volgens Kroes gaat het vandaag om solidariteit. "Durf om hulp te vragen bij de vrouwen om je heen en ondersteun elkaar. Met een dag als vandaag willen we daar aandacht voor vragen: wees bewust van de vrouwen om je heen, of ze hulp nodig hebben en help ze", zegt ze.

Kroes weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben die je steunen. Dat is dan ook de reden waarom ze het belang van Internationale Vrouwendag benadrukt. "Ik ben zelf een hele lange tijd alleenstaande moeder geweest, maar ik had altijd het gevoel dat er mensen om mij heen stonden die mij konden helpen. Dat gaf zo'n goed gevoel, een kracht om door te gaan." Die kracht wil Kroes vandaag meegeven aan de rest van de vrouwen in Zeeland.

Internationale Vrouwendag in Zeeland. (foto: Pixabay)

In 1912 werd de Internationale Vrouwendag voor het eerst in Nederland gevierd. De dag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder meer op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht.

Na zwangerschap de arbeidsmarkt weer op

Tegenwoordig gaat het volgens Kroes om veel meer dan alleen het hebben vaan een hogere functie. "We spreken ook vrouwen die bijvoorbeeld na een zwangerschap niet makkelijk meer terug kunnen komen op de arbeidsmarkt of we spreken vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en ook ondersteuning nodig hebben; het voorbeeld dat ik eerder noemde."