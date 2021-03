Een jaar corona in Zeeland: minder overlijdens dan in de rest van Nederland

"Het is een heel intens jaar geweest." Aldus Carolien Koop, 27 jaar en dé epidemioloog bij de GGD in Goes. Waar ze voor corona gezondheidsonderzoeken deed, kijkt ze nu vooruit en maakt ze prognoses over het aantal besmettingen met corona in Zeeland.

"Komt er een golf op ons af en hoe groot is die dan? Is er een piek en waar?" Het is volgens Koop belangrijke informatie voor de zorg. "Moeten we extra zorgpersoneel regelen, moeten we extra IC-bedden hebben? Elke keer denk je: nu wordt het wat rustiger en dan komt er weer een nieuwe factor die alles compliceert."

Een jaar corona in Zeeland: 17.000 besmettingen (foto: ANP)

Het coronavirus is nu een jaar in Zeeland. Op 6 maart 2020 werd de eerste besmetting in de provincie geconstateerd. Het ging om een vrouw uit Scharendijke die besmet raakte na een bezoek aan Noord-Italië.

Laat getroffen

Koop maakt op basis van haar cijfers de balans op. Er zijn hier relatief gezien minder mensen overleden aan het virus als je het vergelijkt met de rest van het land, zegt ze.

In een jaar zijn er volgens het RIVM 184 Zeeuwen gestorven ten gevolge van het virus. Het aantal ligt waarschijnlijk wel hoger, zeker in het begin werd niet alles geregistreerd.

De epidemioloog denkt dat het relatief lage aantal het gevolg is van het feit dat Zeeland redelijk laat werd getroffen in de eerste golf. "Wel deden we meteen mee met de landelijk ingevoerde maatregelen. Het virus werd daardoor eerder de kop ingedrukt. Dat geldt overigens niet voor de tweede golf. Er werden toen hier relatief gezien net zo veel mensen getroffen als in de rest van het land."

Zeeland is een kwetsbare provincie. Veel ouderen, relatief weinig ziekenhuisbedden. " Carolien Koop, epidimioloog GGD Zeeland

Verder blijkt uit de GGD-cijfers dat het afgelopen jaar bijna 17.000 Zeeuwen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook dit cijfer ligt waarschijnlijk hoger. Omdat er ook getest wordt door commerciële partijen, de huisarts, het ziekenhuis of andere zorginstellingen en niet al die partijen alle gegevens altijd doorspelen naar de GGD.

Ontwikkeling per zeven dagen

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van Covid-19 in Zeeland zien sinds donderdag 5 maart 2020. Er is sindsdien steeds een optelsom gemaakt per zeven dagen. Je kunt kiezen uit tabs voor besmettingen, voor ziekenhuisopnamen en voor overlijdens.

Deze zevendagentotalen geven een reëel beeld van de pandemie, omdat incidentele pieken en dalen per dag zijn afgevlakt. Ga met de muis over de staven voor de cijfers.

Koop zegt dat zij en de GGD zich flinke zorgen hebben gemaakt. Zeeland is volgens haar een kwetsbare provincie. Veel ouderen, maar lage bevolkingsaantallen en dus ook relatief weinig ziekenhuisbedden. Ziekenhuisbedden zijn over Nederland verdeeld naar ratio van inwoneraantal. Dus hoe meer inwoners, hoe meer bedden.

Zorg niet ingericht op toeristen

"We hebben een dunbevolkte regio, wat positief is voor het virus. Maar we hebben ook een vergrijsde bevolking. We hebben ons daarom ook echt zorgen gemaakt. Als het hier uitbreekt, dan worden relatief gezien meer mensen ziek en ook vaker ernstig ziek", zegt Koop. "Ook hebben we te maken met toeristen waarbij in het hoogseizoen het bevolkingsaantal verdubbelt. En daar is de Zeeuwse zorg niet op ingericht."

Een bezoeker van de coronatestlocatie van de GGD wordt getest op corona (foto: ANP)

Overlijdens per gemeente

Terneuzen is de zwaarst getroffen gemeente, blijkt uit de cijfers. Maar Tholen, dat veel kleiner is, is naar verhouding juist het zwaarst getroffen.

Onderstaande kaart toont als cijfer het absolute aantal coronadoden en als kleurgradatie het sterftecijfer in verhouding tot het inwonertal.

Vorig jaar eind maart besloot de Veiligheidsregio Zeeland om die verwachte piek in de zorg door toeristen te voorkomen door een rigoureuze maatregel in te voeren. Alle Zeeuwse hotels, campings en vakantieparken moesten dicht.

Koop maakte zich toen ook druk om de capaciteit in de ziekenhuizen. "Weinig inwoners, relatief weinig bedden. En ook weinig uitwijkmogelijkheden. De bedden in omliggende regio's als Brabant en Rijnmond lagen vol."

Ouderen worden nu gevaccineerd. Net als bepaalde risicogroepen zoals mensen met diabetes (foto: Omroep Zeeland)

Sterker nog, de Zeeuwse ziekenhuizen hebben regelmatig patiënten uit die regio's hier op gevangen. "Het is en blijft kwetsbaar, nu ook met nieuwe varianten als de Britse", aldus Koop.

De ouderenzorg werd, zoals voorspeld werd door Koop, flink geraakt afgelopen jaar. Er waren grote uitbraken bij verschillende ouderencentra met doden tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan Rozenoord in Sluis waar de helft van het personeel en ook de helft van de cliënten is getroffen.

Een drankje op het terras, het wordt ooit weer mogelijk, zegt GGD-epidemioloog Koop (foto: Omroep Zeeland)

Maar nu er gevaccineerd wordt, kijkt Koop met voorzichtige hoop naar de toekomst: "We moeten nog even volhouden tot het wat warmer wordt en de vaccinatiegraad wat hoger ligt. Dus als de lente goed op gang komt, richting de zomer, dan gaan we het echt merken: nu loopt het af."

'Blijft terugkomen'

Volgens Koop komen we niet meer van het virus af. Het wordt iets wat elk jaar terug blijft komen, net als de griep. En waar volgens de epidemioloog ook op regelmatige basis voor gevaccineerd moet blijven worden. Maar de vrijheid lonkt voorzichtig en zachtjes, ook in Zeeland.

Koop: "We snakken er allemaal naar. Ja ik ook!"