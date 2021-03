Hier komen de honderden witte elastiekjes langs de Oosterschelde vandaan

Het begon allemaal met een oproepje in ons radioprogramma Goedemorgen Zeeland. Een luisteraar vroeg zich af wat de herkomst is van de witte elastieken die langs de Oosterschelde liggen. Hier kwamen verschillende reacties op: misschien zijn de elastieken bedoeld voor voortenten? Of worden ze gebruikt om de scharen van kreeften bij elkaar te houden?

Vervolgens hielden de elastieken ook de gemoederen in het radioprogramma Zegt u het maar dagenlang bezig. Luisteraars opperden dat het zou gaan om elastieken uit Engeland of dat het elastieken van vissers zouden zijn.

Visserij

Marthe Bouvy van Natuurvereniging Tholen vond ook honderden elastieken en heeft het antwoord op die ene prangende vraag gevonden: waar zijn die elastieken nou toch voor bedoeld? "Ik heb contact opgenomen met Stichting De Noordzee en zij vertelden me dat deze elastieken worden gebruikt om mesheften of scheermessen bij elkaar te binden. De elastieken worden dus gebruikt in de visserij."

Bij de Oosterschelde worden talloze witte elastieken gevonden (foto: Omroep Zeeland)

Zoektocht naar oorzaak

Toch lost dit antwoord het probleem niet op: "We komen dagelijks honderden van deze elastieken tegen bij de Oosterschelde. Hier aan het strandje van Sint-Maartensdijk heb ik een keer in een kwartier 193 elastieken gevonden. We willen graag weten wie deze elastieken in de Oosterschelde dumpt."

Lenie Ponse, ook lid van Natuurvereniging Tholen, denkt dat de elastieken bijna onmogelijk allemaal van vissers kunnen komen: "Als ze deze elastieken gebruiken om mesheften bij elkaar te binden, dan is het toch niet handig om ze in de Oosterschelde te gooien?"

Ook Marijke Boonstra van Stichting De Noordzee weet nog niet wat precies de oorzaak is van alle elastieken langs de Oosterschelde: "Het is opvallend dat deze elastieken nu in zulke grote aantallen gevonden worden. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de elastieken al op de bodem van de Oosterschelde lagen en dat de wind ervoor gezorgd heeft dat ze nu aanspoelen, maar dat weten we niet. Om erachter te komen waar de elastieken vandaan komen, is het goed om ter plekke te kijken wat voor visverwerking er in de buurt zit. We zijn dit probleem nog verder aan het uitzoeken."

Mocht de veroorzaker van de elastiekenplaag zich melden, dan gaat Natuurvereniging Tholen graag het gesprek aan: "Daar zouden we wel mee willen spreken. Dit probleem moet opgelost worden."