De zomer in zonder zwemdiploma? Gevaar ligt op de loer door coronastop zwemlessen

Bij de Vliegende Vaart in Terneuzen is de wachttijd nu vijf maanden als je je kind opgeeft voor zwemles. Bij het Omnium in Goes moet je ongeveer even lang wachten. In het Vrijburgbad in Vlissingen verwachten ze, als de lessen weer beginnen, na drie maanden weer nieuwe kinderen aan te kunnen nemen. Bij het Laco Sportcentrum in Zierikzee is de wachttijd een maand.

De zwembaden in Zeeland staan ondertussen te popelen om kinderen weer les te geven. Ingrid Dijkhuizen, zwembadmanager van het Omnium, hoopt meer lessen aan te kunnen bieden om de wachtlijsten zo snel mogelijk te laten slinken. "Maar het ligt ook aan wat we mogen qua maatregelen. We roepen de mensen nu ook al op om zich op te geven, zodat wij de situatie straks goed kunnen inschatten. Maar ik verwacht dat het storm loopt als het zwembad echt weer open mag."

Continurooster

Zwemleraar Patrick Sutin uit Terneuzen heeft er wel vertrouwen in dat de wachtlijsten bij zijn zwembad redelijk snel zijn weg te werken. "In de gemeente Terneuzen zijn alle basisscholen overgegaan op een continurooster en daardoor is er meer tijd ontstaan voor zwemles. "

Voor de kinderen betekent het stilstand en ook achteruitgang." Ingrid Dijkhuizen, zwembadmanager Omnium

Geen zwemles kan als het straks lekker weer wordt gevaarlijke situaties opleveren wanneer kinderen toch het water opzoeken. "Voor de kinderen betekent het stilstand en ook achteruitgang in plaats van progressie. Normaal hadden we de kinderen de afgelopen drie maanden heel wat kunnen leren", legt Dijkhuizen uit.

Collega Sutin uit Terneuzen is het met haar eens. "Zeker voor de kinderen die bijna hun diploma hadden, is het vervelend. Maar ook voor de ouders, want je wil als ouder toch graag dat je kind een diploma heeft."

In Zierikzee geven ze zwemtips aan kinderen met mascotte Krokobil (foto: Omroep Zeeland)

Om de kinderen toch nog te blijven zien en binding te laten houden met de zwemles maken ze in Zierikzee filmpjes met mascotte Krokobil. "Dan krijgen de kinderen wekelijks een opdracht en zwemtips om thuis mee aan de slag te gaan", legt Joeri van Wallenburg van het Laco Sportcentrum uit.

"Het is voor de kinderen fijn om toch met de zwemles bezig te zijn. Ook al kan het niet in het water", vindt Van Wallenburg. En dat is volgens hem erg belangrijk. "De achterstand die kinderen nu al hebben wordt alleen maar groter. Met de naderende zomer wil je de kinderen toch het vertrouwen geven in het water."

Versoepelingen

De zwembaden hopen allemaal snel weer aan de slag te kunnen. Volgens Haagse bronnen gaat het kabinet vanavond tijdens de persconferentie bekend maken dat er vanaf half maart weer zwemles gegeven mag worden in binnenbaden.