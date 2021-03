GroenLinks in de Zeeuwse Kamer: 'Kernenergie is geen oplossing voor de korte termijn'

Niels van den Berge (foto: GroenLinks)

Inzetten op kernenergie en een nieuwe kerncentrale bouwen is volgens Van den Berge geen reële optie om iets te doen aan het klimaatprobleem. "Behalve dat een kerncentrale erg duur is, duurt de bouw ervan minstens tien jaar. Die tijd hebben we niet", zegt hij. Voor een groene energieproductie hebben we volgens GroenLinks vooral windmolens nodig. En de kerncentrale in Borssele moet dicht, valt te lezen in het verkiezingsprogramma.

Windparken op zee

Vooral in windparken op zee ziet Van den Berge veel. "Windpark Borssele is zonder subsidie gebouwd. Daar valt nog winst te halen." Volgens hem zijn dergelijke parken op zee ook lang niet zo schadelijk voor flora en fauna als sommigen beweren. "Daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan en er zijn ook steeds meer oplossingen", pareert hij deze kritiek. En Van den Berge wijst erop dat tussen windmolens op zee juist nieuwe natuur gevormd wordt.

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer blikken we in tien uitzendingen vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart aanstaande. De tien partijen die bovenaan staan in de peilingen, worden aan de tand gevoeld over veelal Zeeuwse onderwerpen.

Duurzaamheid is een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Een programma waar de provincie Zeeland slechts één keer in genoemd wordt. Volgens Van den Berge is dat met andere provincies ook zo, 'want het is een landelijk verkiezingsprogramma'.

Zeeuws 10-puntenplan

Maar voor de zekerheid heeft hij toch maar een Zeeuwse vertaling gemaakt van dat landelijke programma. Vrijdag presenteerde hij dit zogenoemde 10-puntenplan.

Een belangrijk punt daaruit is de oprichting van een Delta Academie; een samenwerking tussen de onderwijsinstellingen Univeristy College Roosevelt, de HZ en Scalda en het bedrijfsleven. Van den Berge ziet dit ook in combinatie met het grijpen van de 'groene kansen' op zee, waarmee hij behalve op windmolens doelt op bijvoorbeeld het kweken van zeewier en algen.

'Buslijn in ieder dorp'

Behalve voor een duurzame energieproductie, pleit hij in zijn 10-puntenplan voor een buslijn in ieder dorp. Dat dit verliesgevend is, weerspreekt hij niet, maar niet alles hoeft van hem economisch rendabel te zijn. "Als je kijkt naar het sociaal belang, kun je ook creatieve oplossingen bedenken. We noemen het een bus, maar het kunnen ook minibusjes zijn of een gewone personenauto, een taxi."

Volgens Van den Berge wordt er te snel geroepen dat Zeeland te klein is voor bepaalde voorzieningen. "Voor basisvoorzieningen moet je niet kijken naar inwonertal. Basisvoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat ze verdwenen zijn is het gevolg van politieke keuzes van VVD en CDA. Wij maken andere keuzes."

De volledige uitzending van de Zeeuwse Kamer is hieronder te beluisteren:

Niels van den Berge (GroenLinks) in de Zeeuwse Kamer