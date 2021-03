Corona-uitbraak op Walcheren leeft weer op, ook situatie Tholen nu 'zeer ernstig'

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Vlissingen, daar werd bij achttien inwoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. De gemeente Tholen volgt met vijftien nieuwe besmettingen.

Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, geeft het een beter beeld van de daadwerkelijke situatie als je naar het totaalaantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen kijkt. In de onderstaande grafiek hebben we die optelsom per dag gemaakt voor vier Zeeuwse regio's.

Walcheren stijgt weer

Daaruit blijkt dat de regio Walcheren, die na een forse piek weer wat gedaald was, nu weer flink stijgt. Sowieso zijn de zevendagenlijnen van alle vier de Zeeuwse regio's de afgelopen dagen gestegen.

De drie sterfgevallen in de dagcijfers van het RIVM zijn inwoners van de gemeenten Middelburg, Terneuzen en Tholen. Bij de ziekenhuisopnames gaat het om inwoners van de gemeenten Goes, Terneuzen, Tholen en Vlissingen.

Nieuwe besmettingen

Wat de nieuwe besmettingen betreft volgt na Vlissingen en Tholen de gemeente Middelburg met twaalf nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM. In de onderstaande tabel staan je de besmettingsaantallen per gemeente van de afgelopen dagen. Het gaat daarbij om de positieve coronatests die zijn uitgevoerd bij inwoners van die gemeenten en voor 10.00 uur op de vermelde datum in de registratie van het RIVM zijn opgenomen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 4 mrt vr 5 mrt za 6 mrt zo 7 mrt ma 8 mrt Borsele 2 2 2 1 2 Goes 8 3 18 5 5 Hulst 3 3 2 1 5 Kapelle 3 1 3 1 2 Middelburg 25 20 14 23 12 Noord-Beveland 3 3 4 1 2 Reimerswaal 4 4 18 11 8 Schouwen-Duiveland 4 10 14 12 5 Sluis 1 0 3 2 8 Terneuzen 6 11 9 11 8 Tholen 5 4 13 8 15 Veere 6 2 7 2 5 Vlissingen 22 16 18 22 15 Totaal Zeeland 92 79 125 100 95

Aangezien het verschil in aantallen inwoners tussen de dertien Zeeuwse gemeenten nogal groot is, brengt Omroep Zeeland ook het aantal besmettingen naar inwonertal in beeld. Op de onderstaande kaart wordt het zevendagentotaal per 100.000 inwoners weergegeven.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Vlissingen de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal, maar ook dat het aantal besmettingen naar inwonertal in Middelburg, Reimerswaal en Tholen flink is gestegen. Al deze vier gemeenten zitten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners. Vlissingen was een tijdlang de enige gemeente die boven dat niveau zat, maar daar zijn nu dus nog drie gemeenten bijgekomen.

Opvallend is dat juist de gemeente Tholen nu zo hoog scoort. Deze gemeente was in het verleden lange tijd dé coronabrandhaard van Zeeland, maar de afgelopen maanden was het aantal besmettingen er juist relatief laag. Daar is de afgelopen weken dus verandering in gekomen.