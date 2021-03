Petitie tegen betaald parkeren aan de kust: 'Het lijkt Amsterdam wel'

De teller staat intussen op bijna 3.500 ondertekeningen. De petitiestarters vinden de tarieven een extra belasting die grote gevolgen heeft voor de inwoners en toeristen.

"Er is geen parkeerprobleem, er wordt er één gecreëerd", valt te lezen in de petitie. Het verzoek is om het plan uit te stellen tot er voldoende inspraak is geweest van inwoners en ondernemers. Ook worden dalperiodes geopperd, in plaats van één tarief voor het gehele jaar.

Drukte op de zeedijk tussen Domburg en Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

De Westkapelse Zeedijk staat met mooi weer in het weekend vaak vol met auto's en campers. Naast de dagjestoeristen is het een populaire plek voor vissers en watersporters uit de provincie. De vaste bezoekers van deze plek zijn niet blij met het plan van de gemeente Veere.

Een echtpaar uit Waalwijk doet met de camper een dagje Zeeland. Zij schrikken van de prijzen die straks zullen gelden langs de kust. "Dan komen wij hier niet meer. Dit zijn te hoge prijzen om hier een dagje met de camper te staan."

Ook een visser uit Noord-Beveland ziet de prijzen niet zitten. De Westkapelse Zeedijk is voor hengelaars één voor de mooiste locaties om te vissen: "Maar ik denk dat veel mensen een andere stek gaan zoeken, anders kan je beter direct naar de visboer rijden."

Een dagkaart in Zoutelande kost 50 euro (foto: Omroep Zeeland)

Ook op Facebook zijn de reacties niet mals. "Schandalig, er wordt al genoeg verdiend aan het toerisme", schrijft Thom Damen.

Toch zijn er ook voorstanders van het plan. Margreet Moes-Verwijs schrijft: "Prima. Toerisme wordt zo gepromoot en het liefst maken ze van heel Walcheren één groot vakantiepark maar ze vergeten dat je als inwoner geen ruimte meer hebt in de plaatselijke supermarkt. Dat je overspoeld wordt door de toeristen en auto's worden overal maar lukraak geparkeerd. Het liefst willen ze die nog op het strand parkeren naast hun kuil. Vol is vol en als dat met deze maatregel leefbaarder wordt voor de inwoners vind ik dat goed."

Ook zijn er mensen die meedenken. Zo worden ideeën geopperd als een parkeerplaats met transferium, waarbij er een bus van de parking naar het strand rijdt. Een ander idee is een gratis parkeerpas voor inwoners van Zeeland. "Want dit is behoorlijk duur om te recreëren in je eigen provincie."

