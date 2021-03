36 coronapatiënten in het ziekenhuis: 'Als we de voorspellingen mogen geloven, wordt het zeker drukker'

Een coronabehandelkamer op de IC in het Adrz in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal van 36 opgenomen patiënten komt in de buurt van de piek van de tweede coronagolf. Op 21 december vorig jaar lagen er 39 coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen. Toch raakt Sjors van Lieshout, voorzitter van het crisisbureau en arts op de spoedeisende hulp van het Adrz, nog niet in paniek. "Het is relatief rustig nog", aldus Van Lieshout. "Als ik kijk naar ons verzorgingsgebied, is het zeker niet drukker dan een paar weken terug."

Het Adrz heeft nog de meeste coronapatiënten: 23, waarvan zes op de ic. Maar het aantal in ziekenhuis ZorgSaam neemt snel toe. Waren dat er vorige week nog acht, deze week liggen dertien coronapatiënten in het ziekenhuis in Terneuzen. Vijf van hen liggen op de ic. Van Lieshout denkt dat die stijging voorlopig nog wel doorzet. "Als we alle voorspellingen mogen geloven, wordt het zeker drukker", aldus de arts.

Druk

Toch denkt Van Lieshout dat Zeeland goed is voorbereid op een eventuele nieuwe piek aan ziekenhuisopnames. Het grootste probleem bij zo'n opnamepiek, zou een tekort aan bedden op de ic zijn. "Vooralsnog is het af en toe erg druk op de ic", legt Van Lieshout uit. "Maar omdat we het met elkaar in de regio doen, kunnen we mensen elke keer in een ander ziekenhuis plek geven waar ze net zo goed verzorgd worden als hier."

Ondertussen leeft Zeeland al een jaar met corona. Volgens Van Lieshout is het moeilijk een vergelijking te maken tussen hoe de zorg nu met corona omgaat ten opzichte van die eerste maanden. "Die piek overkwam ons een beetje, we zijn nu beter voorbereid", aldus de arts.

"We verzorgen nu meer mensen dan tijdens de vorige piek", gaat Van Lieshout verder. "Toen hebben we zo ongeveer de hele reguliere zorg teruggebracht, het was toen echt alleen maar covid-zorg. Nu leveren we naast de covid-zorg ook nog onze reguliere zorg."

Corona-afdeling in het Adrz in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Dat heeft gevolgen voor de mensen die werken in de ziekenhuizen. Vooralsnog redden ook de medewerkers het, maar het is volgens Van Lieshout moeilijk voorspellen hoe lang dat nog goed gaat. "'Wanneer breekt je veter?!', zou ik bijna zeggen", legt Van Lieshout uit. "Ik merk dat het op mensen heel veel impact heeft. We moeten daar aandacht voor blijven houden en hopen dat mensen het heel lang volhouden."

Vaccinaties

De ziekenhuizen hebben goede hoop dat vaccinaties de druk op de zorg verder zullen verlichten. "We zien dat gevaccineerde mensen minder vaak naar het ziekenhuis toe hoeven", vertelt de arts. "We zien dus minder mensen uit het verzorgingstehuis naar het ziekenhuis komen."

Afgelopen weekend bevestigde het RIVM het nieuws dat iedereen in juli zijn eerste prik gehad kan hebben, mits de levering van de vaccins stabiel is. Daarover zou Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tegen Duitse kranten gezegd hebben dat de levering van vaccins vanaf april naar verwachting verdubbeld wordt.

